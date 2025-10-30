Россияне до сих пор влияют на 10% рынка лекарств в Украине: что известно

Российский дистрибьютор фармацевтической продукции – корпорация "Катрен" – до сих пор сохраняет влияние примерно на 10% украинского рынка лекарственных средств. Инструментом этого влияния выступает дочерняя компания" Катрена" – "Вента ЛТД" из Днепра.

Об этом заявил военный политолог Кирилл Сазонов. "Скоро четвертый год войны, а россияне по-прежнему держат 10% украинского рынка лекарств, причем не особо скрываясь. Формально, все пытаются переписать на своих местных менеджеров", – отметил он.

По словам эксперта, компания "Вента ЛТД" в 2024 году получила более 8 млрд грн дохода. Исходя из объема рынка, Сазонов утверждает, что "более чем каждый 10-й препарат в аптеки поставляется ею".

До начала полномасштабного вторжения российский холдинг "Катрен" с оборотом в 300 млрд рублей напрямую владел 90% украинской компании. "Катрен" – это один из трех крупнейших дистрибьюторов лекарств в стране-агрессоре, который к тому же имеет контракты на поставки для Минобороны России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году "Катрен" якобы снизил свою долю в украинской "дочке" до 24%. Формально контроль над "Вента ЛТД" перешел к местному менеджменту. Впрочем Сазонов уверяет, что на самом деле ситуация другая.

"Далее был арест и обвинения в финансировании терроризма, но россияне, видимо, смогли откупиться. Формально фирму переписали на местного руководителя Волошина. Но реестры все помнят", – говорится в заметке.

В частности, "Опендатабот" указывает, что "Вента ЛТД" – компания, имевшая российских владельцев.

Сазонов также обратился к Службе безопасности Украины (СБУ) с призывом отреагировать на ситуацию и остановить "вопиющий беспредел". "Даже сложно поверить, что такое возможно в конце третьего года войны", – резюмировал он.

Как писал OBOZ.UA ранее, российским фармгигантом "Катрен" в Украине управляет российский полковник Олег Арифуллин. Через контроль над украинской компанией он мог получать информацию о потребностях в медикаментах в Украине еще с начала полномасштабной войны.

