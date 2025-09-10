Россия уже потеряла 160 млрд долларов: Свириденко призвала к 'жестким санкциям' против нефтяных гигантов врага

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во вторник, 9 сентября, приняла участие во встрече представителей США и Европейского Союза. Она призвала партнеров усилить санкционное давление на страну-агрессора РФ, в частности за счет ограничений для нефтяных гигантов и "теневого флота".

Об этом Свириденко написала в своем Telegram-канале. Она отметила, что это мероприятие стало частью переговорного процесса, направленного на укрепление трансатлантического единства.

"По приглашению Министра финансов США Скотта Бессента рада была присоединиться к встрече представителей США и ЕС, которую открыл Президент США Дональд Трамп", – написала Свириденко.

О чем говорили на встрече

По словам премьера, Украина приветствовала усилия наших международных партнеров, направленные на достижение справедливого и длительного мира для нашего государства.

Свириденко подчеркнула, что санкции уже имеют ощутимое влияние на российскую экономику, которая потеряла более $160 млрд.

Свириденко призвала наших партнеров и в дальнейшем совместно усиливать давление, введя жесткие санкции против "теневого флота", нефтяных гигантов, нефтеперерабатывающих заводов, трейдеров и других посредников РФ.

"Только решительные меры способны уменьшить ресурсы России для ведения войны против Украины и положить конец ежедневным российским преступлениям и террору", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз разрабатывает 19-й пакет санкций против России – его могут официально представить уже 12 сентября. Ожидается, что в список ограничений попадут новые меры против всех российских банков, а также крупнейших энергокомпаний. Не исключается также запрет на выдачу россиянам туристических виз.

Также мы писали о том, что Германия предлагает ввести санкции против российской нефтеперерабатывающей компании "Лукойл" в рамках 19-го пакета ограничений в отношении страны-агрессора. Такого же мнения придерживается и Франция. В частности потому что эта российская компания до сих пор владеет заправочными станциями в Европейском Союзе.

