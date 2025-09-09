Владеет заправочными станциями в ЕС: Франция и Германия предлагают ввести санкции против российского 'Лукойла'

Германия предлагает ввести санкции против российской нефтеперерабатывающей компании "Лукойл" в рамках 19-го пакета ограничений в отношении страны-агрессора. Такого же мнения придерживается и Франция.

Об этом пишет издание RTBF. В частности, потому что эта российская компания до сих пор владеет заправочными станциями в Европейском Союзе.

Страны в своем совместном документе отмечают, что продажа нефти и газа являются основными источниками финансирования военных усилий России против Украины.

"Мы считаем необходимым дальнейшее сосредоточение на субъектах, компаниях и третьих странах, которые находятся в центре этих продаж углеводородов, включая "Лукойл". Это одна из последних частных групп в этом секторе в России", – говорится в заявлении.

Журналисты добавляют, что эта компания, один из ведущих российских производителей нефти, также владеет заправочными станциями в ЕС, в частности в Бельгии.

"Германия и Франция также хотят усилить санкции против третьих стран, которые способствуют обходу действующих санкций. Например, путем нацеливания на нефтеперерабатывающие заводы, поставляемые российской нефтью, которая затем перепродается в пределах Европейского Союза под другим происхождением", – говорится в сообщении.

В частности отмечается, что Евросоюз прекратил весь импорт российской нефти после вторжения в Украину. Однако Словакия и Венгрия были освобождены из-за их значительной зависимости от российской нефти.

В этом документе также рекомендуется больше сосредоточиться на финансовых механизмах, которые Россия использует для обхода западных санкций. Отмечается также, что около 250 небольших банков в Европе вовлечены в финансовые транзакции, направленные на поддержку военных усилий страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз в первом полугодии 2025 года импортировал 2,95 млн т металлургической продукции из России. Основными позициями стали полуфабрикаты и чугун. Несмотря на действующие санкции, объем импорта вырос на 2,7% г./г: это обогатило Россию на €1,22 млрд.

Напомним, что министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности Вашингтона усилить давление на Россию, чтобы заставить Владимира Путина договариваться о мире. Условием для такого давления должна стать поддержка партнеров в Европе.

В августе администрация президента США Дональда Трампа ввела 50-процентные пошлины на товары из Индии, что является одним из самых высоких, которые Штаты вводили против любого иностранного государства. Такой шаг был связан с продолжением закупок Нью-Дели российской нефти.

