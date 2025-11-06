Россия ударила по железной дороге в Украине: задержки поездов достигли 5 часов

В ночь на 6 ноября Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. В этих регионах массово опаздывают поезда – задержки достигают 5 часов. Кроме того, с опозданием будут курсировать отдельные пригородные поезда на Сумщине, а также с Черниговщины в Киев.

Видео дня

Об этом сообщили "Укрзалізниця" (УЗ) и вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

В результате ночной атаки повреждены пути и энергетические объекты. Пострадавших нет.

Кулеба отметил, что РФ целенаправленно бьет по железной дороге как по одной из главных инфраструктурных артерий. С ночи продолжается ликвидация последствий обстрелов:

на Харьковщине враг пытался тормозить сообщение с востоком, поезда переведены на альтернативные маршруты;

враг пытался тормозить сообщение с востоком, поезда переведены на альтернативные маршруты; на Черниговщине удары были по направлениям, важным для поддержания связи с севером;

удары были по направлениям, важным для поддержания связи с севером; на Днепропетровщине враг бил по энергетической инфраструктуре железной дороги и по одной из станций, теперь движение поддерживают резервные тепловозы.

Измененные маршруты и задержки

Из-за повреждений на Донецком и Запорожском направлениях задержки до 5 часов ожидаются для следующих поездов:

№ 31/32 Запорожье – Перемышль;

№ 119/120 Днепр – Хелм (включает прицепные вагоны Павлоград – Киев);

№ 37/38 Запорожье – Киев.

Ряд поездов восточного направления движется измененными маршрутами, что привело к задержкам:

№102 Херсон – Гусаровка (как передает корреспондент OBOZ.UA, все остановки от Берестина до Лозовой отменены, поезд продолжит движение с тепловозом);

№104 Львов – Гусаровка;

№712 Киев – Гусаровка;

№92 Одесса – Гусаровка.

Поезд №733 Днепр – Киев движется со вспомогательным локомотивом, ориентировочное отставание от графика составляет менее часа.

Изменения в движении пригородных поездов

6 ноября временно не будут курсировать такие рейсы:

№7303, №7305 Днепр – Каменское;

№7304, №7204, №6016 Каменское/Пятихатки – Днепр.

"Другие пригородные поезда Днепропетровщины ограничиваем. Так, по направлению Пятихаток будем следовать до станции Верховцево, а по направлению Днепра – до станции Сухачевка", – отметили в УЗ.

Также есть изменения на Харьковщине. Маршрут поездов по направлению Берестина ограничиваем с/до станции Сахновщина.

Пассажиров предупредили, что ситуация в регионах может оперативно меняться. Поэтому УЗ просит внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах, а также поездных бригад непосредственно внутри поезда.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине железнодорожное сообщение с прифронтовой Донетчиной продолжает работать, но маршруты и условия перевозок претерпели серьезные изменения. Пассажиры, которые планируют путешествия в Краматорск, Славянск и прилегающие районы, должны быть готовы к логистическим ограничениям, пересадкам и задержкам или отсутствию билетов. Так, на Краматорском направлении до станций Гусаровка и Барвенково добраться поездом уже невозможно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!