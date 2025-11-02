Как сейчас курсируют поезда в Донецкую область: OBOZ.UA исследовал, что нужно знать украинцам

Сейчас в Украине железнодорожное сообщение с прифронтовой Донетчиной продолжает работать, но в условиях войны маршруты и условия перевозок претерпели серьезные изменения. Пассажиры, которые планируют путешествия в Краматорск, Славянск и прилегающие районы, должны быть готовы к логистическим ограничениям, пересадкам и задержкам или отсутствию билетов.

OBOZ.UA исследовал, как сейчас курсируют поезда, что следует знать при покупке билета и как организован подвоз пассажиров на опасных участках. Сейчас из-за ситуации с безопасностью железная дорога обеспечивает гибридное сообщение между крупными украинскими городами и Краматорском.

На Донетчину в частности ездит три вида поездов . Среди них:

№ 104 Л маршрут – Львов → Краматорск;

№ 101 маршрут – Херсон → Краматорск;

№ 712 К (или аналогичный) маршрут – Киев → Краматорск.

Маршруты предусмотрены в расписании, однако из-за текущей ситуации с безопасностью покупка билетов ограничена или недоступна. Пассажиры не могут выкупить их онлайн или в кассе в обычном режиме. Это означает, что даже при наличии расписания реальная возможность поездки зависит от оперативных решений железной дороги и условий безопасности.

По последним сообщениям, поезда в Донецкую область временно не доезжают до Славянска и Краматорска. Решение приняли после инцидента, когда один из поездов попал под поражение FPV-дрона. Для обеспечения безопасности пассажиров было решено изменить конечную станцию движения:

высадка и пересадка происходят на станциях Гусаровка (Барвенковский район Харьковской области);

(Барвенковский район Харьковской области); городские власти организовали автобусный подвоз от Гусаровки до Славянска и Краматорска, автобусы работают в режиме, позволяющем подвезти пассажиров даже при неблагоприятных условиях.

Согласно исследованию OBOZ.UA путь и продолжительность движения автобусного маршрута не разглашается, из-за ситуации с безопасностью. Однако для того, чтобы приобрести билет на Донецкое направление, следует отметить конечную станцию Гусаровка, вместо Славянска или Краматорска, тогда все имеющиеся поезда отобразятся в приложении.

Также из-за обесточивания железнодорожных линий и ограничений по безопасности поезда часто задерживаются, ведь тепловозы вынуждены тянуть составы через Лозовую, Барвенково и другие станции, что удлиняет время в пути. Пассажиры делятся OBOZ.UA своим опытом. "Я приезжала в понедельник из Киева, поезд задержался, тянули тепловозом через Лозовую и Барвенково до Гусаровки. Там уже ждали автобусы, и до Славянска доехали минут за 40-50, хотя шел дождь", – рассказала одна из пассажирок.

Другие сообщают, что сейчас автобусы ходят из Славянска в Барвенково, или есть возможность добраться электричкой, хотя график меняется ежедневно. Поэтому, планируя поездку OBOZ.UA советует пассажирам:

за несколько дней до выезда проверить маршрут через справочное бюро вокзала или горячую линию железной дороги;

через справочное бюро вокзала или горячую линию железной дороги; приезжать на станцию заранее , чтобы успеть пересадиться на автобус в случае изменения маршрута;

, чтобы успеть пересадиться на автобус в случае изменения маршрута; иметь альтернативный транспортный план : электрички, местные автобусы или авто, чтобы добраться до конечной точки назначения;

: электрички, местные автобусы или авто, чтобы добраться до конечной точки назначения; будьте готовы к задержкам из-за погодных условий, ремонтных работ или ограничений на участках, прилегающих к фронтовой зоне.

Железная дорога советует пассажирам звонить в справочное бюро вокзала Славянска или Краматорска, чтобы получить актуальную информацию. Если конечная станция изменена, автобусный подвоз организовывается бесплатно или включен в стоимость билета.

