Россия теряет контроль над украинским морским экспортом – Госдеп

Россия теряет контроль над украинским морским экспортом, и в ближайшие недели эта тенденция будет усиливаться. Об этом заявил руководитель Управления по координации санкций Госдепа США Джеймс О’Брайен, которого цитирует агентство Reuters.

"Украина уже сейчас располагает несколькими судами, которые вышли из портов и остаются в территориальных водах. Кроме того, российские атаки на украинские суда приводят к повышению ставок страховщиков и увеличению расходов Москвы", - подчеркнул чиновник.

Как известно, второй корабль с зерном вышел из украинского порта и уже прибыл в Турцию. Еще три корабля следуют в наши порты под загрузку экспортной продукцией. Это дает основания предполагать, что РФ потеряла контроль над украинским экспортом, и это дает Украине возможность разблокировать порты для всех видов продукции, а не только зерновые, как раньше.

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Ранее в Федерации работодателей Украины (ФРУ) заявили, что полная разблокировка черноморских портов Украины для всех видов грузов даст Украине рост ВВП на 15%, 200 миллиардов гривен дополнительных налоговых поступлений в год и более $25 миллиардов дополнительной валютной выручки ежегодно. Там уточнили: цифры были пересмотрены после того, как остановился экспорт зерновых грузов через порты.

Как известно, временный морской коридор создали в Министерстве инфраструктуры совместно с военными. Поначалу он использовался для эвакуации судов, находившихся в одесских портах на момент полномасштабного вторжения РФ. В частности, с 15 августа им воспользовалось пять судов: контейнеровозы Joseph Schulte, балкеры Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy и Puma. Эксперты, в свою очередь, назвали создание этого коридора серьезным прорывом для страны.