Разблокировка портов для всех видов экспорта даст Украине $25 млрд выручки – ФРУ

Полная разблокировка черноморских портов Украины для всех видов грузов даст Украине рост ВВП на 15%, 200 миллиардов гривен дополнительных налоговых поступлений в год и более $25 миллиардов дополнительной валютной выручки ежегодно.

Такие данные опубликовали в Федерации работодателей Украины (ФРУ), уточнив, что цифры были пересмотрены после того, как остановился экспорт зерновых грузов через порты.

Недавно ФРУ направила обращения генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, президенту Европейской комиссии, государственному секретарю Соединенных Штатов Америки, министрам торговли и министрам обороны США, Великобритании, Турции, а также полномочным послам соответствующих стран и Европейского Союза.

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В сообщении говорится: полная разблокировка портов и восстановление свободного судоходства в Черном море имеют ключевое значение для Украины и ее экономического роста, и будет способствовать усилению безопасности в регионе.

Ранее руководитель Центра политического анализа Владимир Головко заявил, что разблокирование портов для всех видов продукции даст Украине значительную сумму, необходимую бюджету для финансирования ВСУ и обороны, ведь западные партнеры не дают нам средства на войну.

Ранее президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что возобновление работы портов и обеспечение экспорта всех видов продукции позволит Украине увеличить на треть объем нынешних поступлений в бюджет.