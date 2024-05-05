Россия активизировала атаки на энергетику: в Кабмине назвали причины и рассказали, как удается избегать массовых отключений

Россия активизировала атаки на энергосистему Украины и наносит их по всей стране. Одна из возможных причин: восстановление экономики, которое пытается остановить враг. Даже в таких условиях без массовых отключений электроэнергии обходится через альтернативные источники энергии (солнечная и ветровая генерации).

Как рассказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире "Мы – Украина". "Несмотря на масштаб атак весной и летом, у нас есть дополнительный ресурс – солнце, ветер. Это тот ресурс, который из-за географических и погодных условий очень ограничен зимой. Поэтому, безусловно, это помогает нам балансировать систему", – сказал он.

По словам министра, в результате российских ударов понесла "очень существенный ущерб" тепловая генерация, гидрогенерация, подстанции передачи электроэнергии, а также были атакованы газохранилища.

"Ежедневно происходят атаки на энергосистему с применением дронов, там, где они могут дотянуться, – баллистикой или артиллерией. Это постоянно происходит. Система на сегодняшний день стабильна, но надо понимать, что ситуация достаточно сложная. Относительно убытков, мы можем говорить, что речь идет о суммах более $1 млрд", – объяснил Галущенко.

Как легально экономить сотни гривен на электроэнергии

В то же время установка двухтарифного счетчика "день-ночь" позволит сэкономить на свете до 260 грн (при потреблении тех же 300 кВт*ч). Ведь за потребленную ночью электричество нужно будет платить вдвое меньше – 1,32 грн/кВт*ч.

Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени. Да:

ночь в плане учета электричества длится с 23:00 до 7:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного;

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

Окупаемость двухзонного счетчика ценой 3000 грн за такое потребление составит около года, после чего начнется чистая экономия. Впрочем, следует также учитывать, что тарифы могут быть повышены. И тогда срок окупаемости сократится.

Двухзонный счетчик можно купить самостоятельно или у своего оператора электроэнергии при заказе услуги по замене счетчика. Впрочем, перед самостоятельной покупкой прибора все равно придется обратиться в компанию, которой вы платите за свет – там скажут, какие модели подходят.

Как сообщал OBOZ.UA, в экспертной среде прогнозируют, что летом украинцы могут столкнуться с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии. Ожидается, что отключения могут происходить во второй половине июля и в августе. В этой связи энергетики призывают украинцев уже сейчас экономить электроэнергию – чтобы не создавать лишнюю нагрузку на сеть.

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