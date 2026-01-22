Реструктуризация, господдержка, удержание тарифов: эксперты обозначили пути выхода 'Укрзалізниці' из кризиса

Финансовые проблемы "Укрзализныци" в 2025 году достигли критического уровня. Однако повышение грузовых тарифов не является эффективным путем их решения, ведь приводят к сокращению грузовой базы. Зато эксперты и сама компания указывают на необходимость комплексных структурных решений, которые позволят стабилизировать ситуацию без дальнейшей потери поступлений.

В прошлом году государство предоставило "Укрзализныце" почти 13 млрд грн прямой бюджетной поддержки, чтобы компания могла выполнять базовые обязательства, в частности выплачивать заработные платы. В то же время это не устранило ключевые причины финансового кризиса. По итогам девяти месяцев 2025 года чистый убыток УЗ составил 7,3 млрд грн, а дефицит ликвидности в 2026 году оценивается в 40–49 млрд грн.

В компании признают, что повышение грузовых тарифов создает замкнутый круг: рост ставок приводит к переходу грузоотправителей на автотранспорт и дальнейшему падению объемов перевозок. По расчетам УЗ, индексация тарифов на 20% может уменьшить грузооборот почти на 19%, что лишь углубит кризис.

Среди первоочередных решений эксперты называют повторную реструктуризацию долга. По состоянию на конец сентября 2025 года совокупный долг УЗ составлял 73 млрд грн, более 90% из которых – валютные обязательства. В июле 2026 года компания должна уплатить более 33 млрд грн по еврооблигациям и купонным платежам. Без пересмотра долговых условий обслуживания этих обязательств остается невозможным.

Еще одним ключевым направлением является системное государственное финансирование пассажирских перевозок по европейской модели PSO. Сейчас пассажирский сегмент покрывает лишь до 40% своих расходов и генерирует многомиллиардные убытки. Переход к регулярному бюджетному финансированию позволил бы отказаться от перекрестного субсидирования за счет грузовых перевозок и сделать финансовые потоки компании более прогнозируемыми.

УЗ также декларирует внутреннюю оптимизацию. На 2026 год компания заявляет потенциальный экономический эффект в размере почти 17 млрд грн, в том числе за счет сокращения расходов и дополнительных доходов. Отдельно рассматривается продажа металлолома и повышение операционной эффективности, хотя эти планы эксперты оценивают как ограниченные по потенциалу.

Долгосрочным решением называют структурную реформу компании и разделение грузового и пассажирского сегментов, что является требованием ЕС. Принятие нового закона о железнодорожном транспорте и постепенная либерализация рынка после завершения военного положения должны создать предпосылки для повышения эффективности отрасли.

Эксперты отмечают, что без системного подхода и адресной государственной поддержки "Укрзализныця" рискует перейти от режима выживания к деградации. В то же время сохранение стабильной работы компании критически важно для экономики: в условиях войны УЗ обеспечивает более 65% грузооборота страны и остается основой транспортной системы Украины.

Ранее президент ОП Укрметаллургпром Александр Каленков заявил, что отсутствие реального реформирования "Укрзалізниці" с 2012 года обошлось украинской экономике уже в более 200 млрд грн, которые бизнес был вынужден переплатить из-за завышенных монопольных тарифов.