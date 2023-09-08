Решение проблемы аварийного импорта тока лежит в плоскости отмены прайс-кепов, – Гончаренко

Отмена ценовых ограничений на оптовом рынке электроэнергии вернет экономический стимул для коммерческого импорта и снизит потребность НЭК "Укрэнерго" в аварийной помощи, считает инвестиционный аналитик Capital Times Ярослав Гончаренко.

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"Либерализация рынка электроэнергии в целом стратегически выгодна для бизнеса, поскольку обеспечивает большую устойчивость энергосистемы и снижает вероятность отключений", - написал он в блоге издания Mind.

Установленные НКРЭКУ ограничения состоят в определении предельных ценовых показателей, которые со своей стороны приводят к отсутствию какого-либо экономического стимула для коммерческого импорта. Как следствие, в пиковые часы этим летом цены на рынке электроэнергии в Европе превышали максимальные предельные цены, установленные в Украине, пояснил инвестиционный аналитик Capital Times.

"Именно по этой причине НЭК "Укрэнерго" пришлось обращаться к нашим соседям с просьбой об аварийной помощи, которая в таких случаях предоставлялась не просто по европейской рыночной цене, но и предполагала взыскание дополнительной премии", - отметил Гончаренко.

Инвестиционный аналитик Capital Times также обратил внимание на факт, что российские обстрелы ограничили возможности внутреннего поколения.

"Наши исследования свидетельствуют, что из-за оккупации и российских обстрелов украинская энергосистема потеряла более 52% своей генерации. Возвращение даже половины мощностей к полноценной делать в энергосистеме Украины не решило бы проблему удовлетворения спроса в пиковые часы", - отметил Гончаренко.

Напомним, из-за ценовых ограничений "Укрэнерго" пришлось потратить до 6 млн евро на аварийную помощь в августе.