Рекордный транш: сколько средств выделила Германия на восстановление энергетики Украины

Германия пожертвовала рекордную разовую сумму для Фонда поддержки энергетики Украины за все годы существования проекта. Страна-союзник внесла 160,11 млн евро, чтобы помочь восстановить критическую инфраструктуру после российских обстрелов.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник. На брифинге 24 декабря он уточнил, что платеж поступил от Федерального министерства иностранных дел Германии.

Но кроме этого еще 3 миллиона евро через немецкий банк развития KfW перечислило Федеральное министерство экономики и энергетики ФРГ.

Как партнеры поддерживают Украину

Всего в течение декабря (по состоянию на 24-е число) в Фонд поступило 245 млн евро новых взносов.

Колесник заверил, что Фонд поддержки энергетики, который управляется Секретариатом энергетического сообщества, является одним из самых эффективных механизмов помощи украинскому топливно-энергетическому сектору, ведь его средства направляются на закупки оборудования для энергокомпаний и используются для восстановления после вражеских атак.

В условиях, когда государство-агрессор РФ непрерывно и прицельно атакует энергетику, одним из приоритетов деятельности Миниэкономики является сотрудничество с партнерами ради обновления запасов оборудования для ремонтно-восстановительных работ.

Заместитель министра заявил, что его ведомство работает "максимально активно и эффективно взаимодействует с международными партнерами".

"Только в течение декабря во время ряда международных встреч высокого уровня мы получили заверения от партнеров в системной поддержке. Ведь интенсивность международной помощи сейчас должна быть сопоставима с интенсивностью атак врага. Поступление необходимого оборудования должно соответствовать темпам вражеских атак", – подчеркнул чиновник.

Кроме механизмов Фонда, наши энергетики получают и международную гуманитарную помощь оборудованием. С начала большой войны 38 стран отправили нам 1995 грузов общим весом почти 26 000 тонн. Речь идет об оборудовании для оперативных ремонтов, а также об устройствах, которые позволяют наращивать мощности распределенной генерации.

"Министерство энергетики Украины выражает глубокую благодарность всем странам-партнерам за последовательную поддержку и солидарность с Украиной в противостоянии энергетическому террору со стороны России, а также оказанную финансовую поддержку и помощь оборудованием", – подчеркнула пресс-служба.

Как ранее писал OBOZ.UA, наша страна получила от Европейской комиссии полный комплект оборудования для тепловой электростанции. Ранее оно использовалось в Литве. Операция началась около года назад и в целом включала 149 поставок.

