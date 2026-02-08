Регуляторные ошибки прошлых лет усилили долговой кризис на балансирующем рынке, – эксперт

Долговая проблема на балансирующем рынке электроэнергии остается системной и в значительной степени связана с тарифной политикой. Об этом заявил исполнительный директор ООО НПП "ЭНЕРГО-ПЛЮС" Вадим Литвиненко.

По его словам, ключевым узлом проблемы является тариф на передачу электроэнергии, который напрямую влияет на платежеспособность рынка и накопление долгов.

Он отметил, что регулятор уже сделал определенный шаг, однако его эффективность остается под вопросом.

"Сейчас НКРЭКУ приняла решение об увеличении этого тарифа в 2026 году на 7,2%. Но будет ли этого достаточно для восстановления платежной дисциплины в "зеленой" энергетике – покажет только время", — отметил он.

Кроме тарифной части, на формирование долгов на балансирующем рынке, по словам эксперта, влияют и другие факторы.

"Также сюда надо добавить неплатежи конечных потребителей и продажу части "зеленой" электроэнергии на балансирующем рынке со скидками. Таким образом и формируется постоянный "кассовый разрыв", который давит на энергетический рынок", — пояснил Литвиненко.

Отдельное внимание он обратил на последствия регуляторных решений прошлых лет, которые непосредственно повлияли на объемы задолженности.

"Остаются еще и последствия неудачных регуляторных решений. Так, формула небалансов, утвержденная в 2021 году, искусственно занижала выплаты за электроэнергию по "зеленым" тарифам", – отметил он.

По его словам, эта проблема была подтверждена и в судебном порядке.

"В конце 2024 года, после долгого рассмотрения, эта формула была признана несправедливой в судебном порядке", – подчеркнул Литвиненко.

В результате на повестке дня появились дополнительные финансовые обязательства, которые также давят на рынок.

"Таким образом на повестке дня появился вопрос проведения перерасчета за "зеленую" энергию за 2021–2022 годы. Это справедливо, но увеличивает сумму к выплатам", — резюмировал он.

