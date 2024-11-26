Регулятор сохранил предельные цены на рынке электроэнергии с декабря, но оставил 'окно возможностей'

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение не изменять предельные цены на рынке электроэнергии (прайс-кепы) с декабря.

Видео дня

Это решение было принято на заседании 25 ноября, сообщает ExPro.

Отмечается, что если на рынке произойдет резкое изменение ситуации, то в декабре возможен пересмотр граничных цен.

"С целью объективного решения вопросов при необходимости открываем соответствующую процедуру в декабре, чтобы было окно возможностей в случае существенного изменения ситуации на рынке", – отметил председатель НКРЭКУ Юрий Власенко.

Ранее ряд экспертов и аналитиков энергетического рынка заявил, что Украине необходимо изменить некоторые правила на рынке электрической энергии. В частности, они отмечали, что имеющиеся прайс-кепы (предельные цены на электроэнергию) ограничивают возможности импорта и восстановления энергосистемы Украины.