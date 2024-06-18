Развитие новых станций ВИЭ остановилось из-за невыплат перед производителями, – Авдеенко

Правительство должно срочно преодолеть проблему неплатежей за "зеленую" электроэнергию в Украине, поскольку это ставит на грань выживания малые энергетические предприятия с мощностями возобновляемой энергетики и полностью блокирует их дальнейшее развитие.

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Об этом заявил директор компании "Биоэнергопродукт" Владислав Авдеенко, вложивший средства в солнечные и ветровые электростанции в Тернопольской области.

"С 2020 года я хожу по государственным и частным банкам, и прошу предоставить кредит на приобретение оборудования для генерации, мы можем поставить еще 6 МВт. И все руководители банков мне объясняют: "Извини, мы не можем тебе дать деньги не потому, что это невыгодно, не потому, что электроэнергию не покупают, на это огромный спрос, а потому, что неплатежи", – сказал Авдеенко.

По его словам, удалось найти банк, который согласился предоставить кредит, однако за потерянное время можно было уже построить 5 ветровых турбин, которые могли бы обеспечить электроэнергией общину с населением более 20 тысяч человек.

На сегодняшний день ГП "Гарантированный покупатель" задолжает компании Авдеенко более 30 миллионов гривен с 2019 года, и около половины этой суммы это недоплаты за производимую электроэнергию из ветра.

Компания планировала увеличить мощности, поэтому подготовила фундамент еще для 3 ветровых электростанций, но купить их не смогла из-за долга.

"Государство рассказывает, что оно готово помочь, помочь бизнесу в решении этих проблем, а на самом деле осталось сделать еще немного для того, чтобы этот весь бизнес сдох. Грубо, но сдох, потому что еще несколько шагов государства и частной генерации не станет", – сказал инвестор.

Он отметил, что долги в "зеленой" энергетике достигают 17 миллиардов гривен и это мешает инвесторам строить новые мощности, которые стали бы заменой тех, которые были разрушены российскими обстрелами.

"Это огромные деньги, которые бизнес был готов направить на развитие утраченной генерации вследствие ее интенсивного и целенаправленного уничтожения российской федерацией. Но для этого государство в первую очередь должно решить проблему неплатежей, чтобы бизнес был уверен, что рынок работает по правилам, а не в ручном управлении и кому как хочется в государстве", – подчеркнул Авдеенко.

Ранее сообщалось, что Украинская ветроэнергетическая ассоциация призывает Правительство найти финансовый ресурс для Энергоатома (кредиты или облигации), чтобы обнулить всю долговую цепочку – ГП "Гарантированный покупатель", ЧУПы, ОСРы, Укрэнерго и производителями из ВИЭ, задолженность перед которыми составляет 17 млрд грн.