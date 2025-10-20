Развалится ли российская экономика: ситуация для Путина резко ухудшилась

Российская экономика продолжала расти даже во время полномасштабной войны и на фоне рекордного количества санкций. В прошлом году ВВП РФ вырос на 4,3%, годом ранее – на 3,6%. В этом же году – динамика приблизилась к нулю. И это уже стагнация. Российскому диктатору Владимиру Путину критически не хватает денег на войну. Резервы, которым так гордилась российская власть, исчерпываются, в стране возник дефицит бензина, пришлось даже заявить о необходимости повышать налоги.

Путину впервые приходится выбирать: либо заканчивать войну, либо сокращать гражданские расходы и повышать налоги. На следующий год Минфин РФ уже объявил о планах поднять НДС (один из бюджетообразующих налогов). О ситуации в российской экономике, читайте в материале OBOZ.UA.

Действительно ли российская экономика может быстро развалиться?

"У них сейчас большие очереди за бензином, кто думал, что такое произойдет? Экономика развалится..." – описал президент США Дональд Трамп в одном из своих последних заявлений ситуацию в России. Проблемы с бензином – демонстрация слабости российской экономики. Стране, которую называли "бензоколонкой", не хватает топлива.

Главная причина – атаки украинских беспилотников. Дроны поразили Новокуйбышевский, Рязанский (несколько раз), Афипский (несколько раз), Саратовский (несколько раз), Волгоградский (несколько раз), Сызранский (несколько раз), Новошахтинский, Куйбышевский, Краснодарский, Ильский, Ново-Уфимский,

Однако необходимость вводить ограничения указали на значительные уязвимости. Рынок топлива в России – регулируемый, цены контролируются, из-за санкций – исчез доступ к западному оборудованию, а едва ли не единственный надежный партнер, который может помочь компенсировать часть дефицита – Беларусь .

До большой войны Россия, в зависимости от года, экспортировали около 15% от производимого в стране бензина. Топлива изготавливали больше, чем потребляли. По состоянию на октябрь 2025-го в некоторых российских регионах уже ввели ограничения: продают не более 30 л на каждого.

Международный валютный фонд спрогнозировал падение ВВП России на 2025 год до 0,6% с 0,9%, что ниже официального правительственного прогноза в 1%. По сравнению с 2024-м произошло резкое замедление. Еще в прошлом году экономика агрессора росла темпами в 4,3% в год, несмотря на санкции и войну.

Что же изменилось?

рост экономики РФ произошел в первую очередь за счет роста ВПК, военное производство достигло пика;

военное производство достигло пика; влияние на российскую экономику имеют и наложенные санкции. Они не привели к быстрому краху, однако постепенно ослабляют агрессора;

Они не привели к быстрому краху, однако постепенно ослабляют агрессора; исчерпываются резервы (за время большой войны они упали втрое);

(за время большой войны они упали втрое); военные расходы достигли пика. Теперь российскому правительству приходится выбирать: уменьшать расходы на гражданских, или сокращать расходы на войну.

Россия, вероятно, войну заканчивать не собирается. На прошлый год военные расходы достигают около 40%. При том, НДС увеличат с 20% до 22%. Официально в российском правительстве заявили, что это произойдет ради "финансирования обороны и безопасности". Однако на самом деле речь идет о финансировании войны против Украины.

Российская экономика до большой войны росла достаточно быстрыми темпами. В 2021-м ВВП вырос на 5,6%, а накопленные резервы (Фонд благосостояния) были на рекордном уровне. Их ликвидная (та, что можно потратить) часть по состоянию на начало 2022-го составляла 113 млрд долларов. По состоянию на сентябрь 2025-го осталось всего 48,3 млрд долларов, а если цены на нефть не будут расти, а война будет продолжаться, резервы могут быть исчерпаны уже в 2026-м.

Однако, рассчитывать на стремительное падение, к сожалению, не стоит. Хотя и такие прогнозы можно встретить. Например, недавно издание Bloomberg написало: "российская экономика задыхается от войны". Однако такими темпами "задыхаться" экономика агрессора может еще достаточно длительный период. И хотя брать кредиты на свободных рынках Россия не может, вместо этого решили поднять налоги. И это также может дать свой результат.

Помогут ли проблемы в экономике закончить войну?

Путин больше не сможет рассказывать о сильной экономике РФ, которая от санкций становится только сильнее. О стагнации заявляют даже официальные кремлевские спикеры. "Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам", – заявил глава российского "Сбербанка" Герман Греф. В России он считается ведущим банкиром.

Россияне пытаются удержать инфляцию (которая уже около 10%), поэтому держат высокой процентную ставку. Это замедляет темпы экономики, однако защищает население от значительного скачка цен. Однако повышение ВВП в любом случае неизбежно приведет к росту цен. Налоги – составная часть стоимости товаров.

Дефицит бюджета РФ растет. По состоянию на июль он уже составил около 61 млрд долларов (больше, чем должно было быть за весь год). Чтобы наполнить бюджет на следующий год, Кремлю придется "включать печатный станок", то есть печатать недостающие деньги, рассказал OBOZ.UA экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.

Такая политика, по мнению экономиста, приведет к тому, что "россияне просто будут беднеть" – поскольку печать денег приведет к инфляции. Но при этом публично выражать недовольство сложившейся ситуацией люди не станут – будут молчать и терпеть. "Возможно, на кухнях побурчат, в чатах каких-то пообсуждают. Но протестов каких-то я не жду", – констатировал он.

Стоит отметить, что российской статистике доверять не стоит. Тогда как официальный Росстат заявляет об инфляции на уровне 10%, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что инфляция в РФ уже более 20%, уменьшаются денежные резервы и рост приближается к нулю. "Следовательно, мы можем предположить, что время было определенный период по российской стороне, но теперь он на стороне Украины", – сказала Каллас.

Однако при том, к сожалению, до ситуации, когда у России полностью иссякнут ресурсы, еще надо время. Подтолкнуть России к краху могут новые санкции, а также четкая позиция США и готовность принимать быстрые и иногда болезненные решения.