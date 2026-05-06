Разрешение бизнесу строить подстанции может ускорить подключение новой генерации, – Прокип

Энергетический эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что одним из ключевых барьеров для введения новых генерирующих мощностей являются ограничения в сетях, и решить эту проблему может разрешение инвесторам самостоятельно строить подстанции для присоединения.

Видео дня

По его словам, правительство сейчас рассматривает возможность разрешить компаниям, которые планируют подключение новой генерации, самостоятельно возводить необходимую инфраструктуру. Это позволит уменьшить нагрузку на оператора сети и ускорить процесс присоединения.

"Сегодня в правительстве рассматривают возможность разрешить субъектам, которые намерены присоединить новые собственные мощности к энергосистеме самостоятельно строить подстанции для подключения к сети. Это уменьшит нагрузку на оператора сети", – отметил Прокип.

Эксперт пояснил, что такой подход также позволит заказчикам самостоятельно выбирать подрядчиков, что усилит конкуренцию на рынке и потенциально снизит стоимость работ. В то же время главный эффект заключается в сокращении сроков строительства подстанций и более быстром подключении новой генерации.

"Компании-заказчики сами смогут выбирать подрядчиков, что, безусловно, будет усиливать конкуренцию. А конкуренция – это всегда более низкая цена. Но ключевым является возможность ускорения строительства этой инфраструктуры и ускорения подключения новой генерации к сети", – подчеркнул он.

Ранее Александр Трохимец, вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) заявил, что совершенствование процесса подключения подстанций и другой инфраструктуры к сети поможет ускорить подключение генерации.