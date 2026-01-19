Разница – почти в пять раз: экс-министра Галущенко заподозрили в занижении цены на аренду особняка Захарченко

Бывший министр юстиции (ранее – энергетики) Украины Герман Галущенко мог в пять раз занизить реальную стоимость аренды дома, в котором проживал в 2025 году. Дом, о котором идет речь, – арестованный особняк бывшего министра внутренних дел времен Виктора Януковича Виталия Захарченко.

Предположение о занижении цены озвучила председатель парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина. Заявление Радиной появилось после того, как экс-министр Галущенко дал показания на заседании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам коррупции в энергетике.

"На заседании парламентской ВСК Галущенко заявил, что с июня по октябрь 2025 года арендовал дом площадью 650 кв. м по улице Добровольческих батальонов, 40 в Киеве за около 3 000 долларов (или почти 126 000 гривен) в месяц. К несчастью господина Галущенко, мы отыскали дом на сайтах по аренде недвижимости. В объявлении от мая 2025 года заявленная стоимость аренды такого дома составила 15 000 долларов, или 654 000 гривен в месяц", – отметила Радина и предоставила подтверждающий скриншот:

То есть разница между задекларированной и рыночной стоимостью аренды составляет почти пять раз. Глава антикоррупционного комитета не исключает, что занижение суммы могло быть преднамеренным.

По ее словам, это позволяло бы экс-министру не превышать установленный законом порог в 50 прожиточных минимумов – в 2025 году это 151 400 гривен – и, соответственно, не декларировать эти расходы как существенное изменение имущественного положения.

Другая версия, которую озвучила Радина, заключается в том, что Галущенко мог проживать в арестованном доме бесплатно или на льготных условиях, происхождение которых остается непонятным. На эту мысль ее натолкнуло утверждение самого экс-министра о сроке аренды – пять месяцев. Закон же обязывает декларировать пользование недвижимостью, если оно длится шесть месяцев и более.

В то же время Галущенко так и не объяснил, почему находился в этом доме в ночь на 10 ноября, когда к нему пришли детективы НАБУ, если, по его словам, аренда уже завершилась. "Как часто арендодатели позволяют вам ночевать в квартирах или домах, которые вы уже несколько недель не арендуете?" – добавила нардеп.

Для проверки этих обстоятельств Радина направила обращения в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Кроме того, она обратилась в Государственное бюро расследований (ГБР) и Офис генерального прокурора (ОГП) с жалобами на бездействие Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Дело в том, что дом Захарченко находится под арестом и еще с 2021 года передан в управление АРМА. За это время агентство, по словам Радиной, не только не обеспечило передачу объекта законному управляющему, но и фактически не контролировало его использование третьими лицами. В результате государство не получало никакого дохода от актива.

Критика прозвучала как в адрес бывшего руководства АРМА, которое в течение двух лет не обеспечило эффективного управления арестованным имуществом, так и в адрес нового менеджмента агентства. Несмотря на то что в сентябре дом выставили для поиска управляющего, до сих пор, по словам Радиной, не было проведено надлежащего осмотра объекта и не приняты меры для прекращения его незаконного использования.

Депутат отметила, что показания Галущенко на заседании ВСК фактически стали основанием для обращений в правоохранительные органы, поскольку без его объяснений картина использования арестованного актива оставалась бы неполной.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее медиа стало известно, что сын Германа Галущенко уже четыре года учится в одном из самых дорогих частных колледжей Европы – швейцарском College Alpin Beau Soleil. Стоимость полного учебного года вместе с проживанием может составлять примерно 200 тысяч долларов.

Напомним, 10 ноября 2025 года детективы пришли с обысками к министру юстиции Герману Галущенко. Сотрудники НАБУ посетили министра и других лиц в рамках масштабной операции "Мидас". Речь идет о коррупционной схеме влияния на стратегические государственные предприятия, в частности энергетического сектора, среди которых АО "НАЭК "Энергоатом", которое организовал ряд высокопоставленных чиновников. Уже 19 ноября народные депутаты Верховной Рады Украины отправили в отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко.

