Райффайзен Банк отмечен в номинации 'Лучшие условия мотивации' в топе лучших работодателей OBOZ.UA

В рейтинг лучших украинских компаний-работодателей, составленный изданием OBOZ.UA, вошел Райффайзен Банк. Он получил номинацию "Лучшие условия мотивации для сотрудников".

Райффайзен Банк – крупнейший в Украине банк с иностранным капиталом и крупный работодатель, который предлагает своим 5400 сотрудникам прозрачные условия мотивации, конкурентную заработную плату и широкий спектр программ для развития и поддержки.

Средняя зарплата в банке составляет 42 963 грн, что значительно выше средней по рынку. В 2023 году зарплаты работников были увеличены на 20%. В "Райфе" действует система ежегодного пересмотра заработной платы, зависящая от индивидуальных результатов работы, уровня оплаты конкретного работника по сравнению с рыночным уровнем, инфляции за отчетный год.

Система мотивации включает в себя годовую и ежемесячные премии. Годовую премию получают около 2400 работников, имеющих годовой цикл выполнения целей. Ежемесячные премии получают работники отделений, контактного центра, работники подразделения по сбору проблемной задолженности и работники операционной вертикали.

Обучение и развитие

Банк инвестирует в обучение и развитие своих сотрудников. В 2023 году было проведено более 40 стратегических сессий, более 300 тренинговых программ. Запущена платформа по онлайн-образованию JunoJourney, где в одном месте есть доступ к более чем 120 учебным ресурсам.

Поддержка ветеранов

Райффайзен Банк предлагает своим работникам-ветеранам премиальный пакет медицинского страхования, консультации по любым личным вопросам, регулярные встречи с топ-менеджментом. Для 5 тысяч работников было проведено онлайн-обучение с психологом о том, как правильно общаться с участвовавшими в боевых действиях.

Сейчас в финучреждении работают 20 ветеранов, защищавших Украину в рядах ВСУ.

К тому же, банк гарантирует сохранение рабочего места и выплачивает среднемесячную заработную плату мобилизованным сотрудникам.

Социальная ответственность

С начала войны банк перевел на благотворительные и гуманитарные проекты более 1,27 млрд грн. "Райф" основал собственную благотворительную программу "Детское убежище". В рамках программы предоставляются благотворительные гранты для обеспечения потребностей детей в Украине в безопасности, образовании и здоровье.

В банке уже почти 10 лет действует и проект финансовой грамотности для детей, подростков и молодежи, в рамках которого проводятся обучающие лекции для повышения финансовой осведомленности среди населения Украины.

Психологическая поддержка

Банк расширил Wellbeing программу с фокусом на ментальное здоровье. Каждый сотрудник может регулярно получить консультации психолога, нутрициолога или юриста.

"Мы гордимся тем, что можем предлагать нашим сотрудникам конкурентные условия труда, широкий спектр программ для развития и поддержки. Мы верим, что инвестируя в людей, мы инвестируем в будущее нашего банка", – говорят в Райффайзен Банке.