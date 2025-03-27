Рада смягчает условия кредитования фермеров, чье имущество осталось в оккупации – нардеп

Верховная рада поддержала законопроект, смягчающий условия кредитования для фермеров, чье имущество осталось на временно оккупированных территориях. За – 273 народных депутата.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в телеграмм-канале.

"Ко мне обращались многие люди с этим вопросом, поэтому я прислушался и стал соавтором соответствующего закона. Дело в том, что есть много предпринимателей, которые выехали с оккупированных территорий, покинули там свое имущество, но из них выбивают кредиты за это имущество. Они не изменили Украине, но теперь должны платить за то, чего даже не имеют".

Гончаренко объясняет основные положения, которые есть в законопроекте:

1. На период военного положения запрещается принудительно взимать долги с людей, чье залоговое имущество осталось в оккупации или на территории активных боевых действий. То же касается и объектов лизинга.

2. Продлевается срок действия договора кредита и договоров, заключенных для обеспечения выполнения обязательств срок приостановки начисления и уплаты соответствующего денежного обязательства.

3. На срок приостановки обязательства по уплате кредита – приостановить процесс принудительного его взыскания.