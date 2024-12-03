Рада на этой неделе наконец рассмотрит правительственный законопроект о достройке двух блоков Хмельницкой АЭС

Верховная Рада на этой неделе рассмотрит правительственный проект закона №11146 о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Об этом свидетельствует проект повестки дня пленарных заседаний парламента.

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Согласно опросу, проведенному социологической группой "Рейтинг", большинство украинцев поддерживают достройку атомных энергоблоков, видя в этом шаг к энергетической независимости и стабильности.

Энергоблок №3 Хмельницкой АЭС сейчас готов на 75%, №4 - на 25%. Ожидается, что достройка третьего блока продлится 2,5-3 года, а завершение четвертого блока - еще около полутора лет.

Строительство планируется финансировать преимущественно за счет кредитных средств и собственных ресурсов НАЭК "Энергоатом", без привлечения государственного бюджета.

Как сообщалось ранее, в апреле 2024 года правительство приняло решение достроить Хмельницкую АЭС. Впоследствии комитет Верховной Рады по вопросам энергетики поддержал этот законопроект и рекомендовал вынести его на голосование.

Проект получил поддержку международных партнеров, в частности США и ЕС. Американская компания Westinghouse будет поставлять ядерное топливо для новых блоков, что будет способствовать энергетической независимости Украины от российских поставщиков.