Работа 'Укртрансбезопасности' за год существенно улучшилась, но нужны системные решения, – Василив

Член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры – Игорь Василив, обнародовал в Facebook сообщение по итогам заседания комитета, в котором дал оценку деятельности "Укртрансбезпеки" и очертил ключевые вызовы для службы.

Во время заседания депутаты заслушали отчет Алексея Кулебы – вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад и территорий Украины о состоянии дорожной инфраструктуры. По словам Василива, ситуация с дорогами в условиях ограниченного финансирования остается сложной, а потому особое значение приобретает вопрос сохранения уже отремонтированного покрытия.

Именно здесь, подчеркнул он, ключевую роль играет "Укртрансбезопасность".

"Контроль – это инструмент сохранения инфраструктуры"

В своей заметке депутат подчеркнул, что служба выполняет комплексные функции – от габаритно-весового контроля до регулирования международных и пассажирских перевозок и лицензирования.

Фактически инспектор на дороге одновременно отвечает за сохранение инфраструктуры, безопасность граждан и наполнение государственного бюджета.

Василив обратил внимание на системный дисбаланс между объемом ответственности и уровнем обеспечения службы, отметив, что такие вызовы присущи не конкретным людям, а модели функционирования органа. Вместе с тем он подчеркнул: за последний год работа "Укртрансбезопасности" существенно улучшилась.

"2025 год стал одним из самых прогрессивных для службы"

В своей заметке Игорь Василив отметил:

"Анализ предыдущих лет работы "Укртрансбезопасности" показывает, что 2025 год стал одним из самых прогрессивных для службы. Активная цифровизация процессов, развитие реестров, автоматизация контроля, уменьшение прямого контакта между инспектором и перевозчиком – это шаги, которые системно снижают человеческий фактор и повышают прозрачность. Положительная динамика есть, и она ощутима".

Речь идет о переходе к более технологичной и прозрачной модели контроля, что минимизирует коррупционные риски и формирует понятные правила для рынка перевозок.

Усиление службы – на уровне бюджетных решений

Вместе с тем депутат акцентировал, что эффективность контроля напрямую зависит от материально-технической способности. Современные весовые комплексы, служебный транспорт, автоматизированные системы фиксации – это базовые инструменты для качественной работы службы.

По словам Василива, профильный комитет уже подал предложения в проект государственного бюджета на 2026 год по усилению финансирования "Укртрансбезопасности". Также достигнута договоренность провести отдельную рабочую встречу для наработки дальнейших решений.

Фактически речь идет о четком политическом сигнале: контроль на дорогах остается одним из государственных приоритетов, а развитие "Укртрансбезопасности" рассматривается как ключевой инструмент сохранения инфраструктуры и повышения безопасности. В то же время ответственность и требования, которые государство ставит к работникам службы, в частности инспекторам на дорогах, должны подкрепляться достойной оплатой труда и современными условиями службы – от технического оснащения до надлежащего ресурсного обеспечения.