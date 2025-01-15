Прокурор с инвалидностью добился повышения пенсии до десятков тысяч гривен: ему пересчитают задним числом и доплатят огромную сумму

Прокурор Львовской областной прокуратуры Юрий Макогон через суд добился перерасчета пенсии задним числом. В результате размер его пенсии составит 90% заработной платы прокурора.

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Об этом говорится в решении Львовского окружного административного суда от 9 января 2025 года. Так, Макогон еще несколько лет назад впервые получил через суд перерасчет своей пенсии. Пенсионный фонд решение суда выполнил, однако, учитывая, что точного периода перерасчета в документе не указали, перерасчет провели с 13 декабря 2019 года по 30 сентября 2020 года. За этот период пенсию выплачивали в размере 90% зарплаты и без ограничений.

Однако после сентября 2020 года ему начали ограничивать пенсию. Ему, как лицу с инвалидностью II группы, начали платить "прокурорскую" пенсию с ограничением с 06.12.2022 – 20930 грн, с 01.03.2024 – 23 610,00 грн. Однако пенсия в 23 610 грн показалась малой.

"Письмом от 23.10.2023 № 2800-030102-9/59578 Пенсионным фондом Украины предоставлено разъяснение относительно пенсионного обеспечения, в котором указано, что в случае, когда в решении суда не определена конечная дата периода, за который следует осуществить перерасчет пенсии, начисления/выплата осуществляются до внесения изменений в нормы законодательства, которыми руководствовался суд при вынесении решения или к изменению условий пенсионного обеспечения получателя. С учетом этого, перерасчет пенсии во исполнение постановления Восьмого апелляционного административного суда от 20.10.2021 по делу № 380/9197/20 проводится до даты перерасчета пенсии на основании справки Львовской областной прокуратуры от 19.10.2020 № 21-125 дела.

Однако суд, рассмотрев иск прокурора, решил, что такое ограничение незаконно. Поэтому с декабря 2022 Пенсионный фонд должен провести перерасчет пенсии и платить 90% зарплаты без ограничения максимального размера.

"Обязать ГУ ПФУ во Львовской области осуществить с 06 декабря 2022 года перерасчет и выплату пенсии за выслугу лет в соответствии с ч. 20 ст. 86 Закона Украины "О прокуратуре" от 14.10.2014 № 1697-VII (с учетом решения Конституционного суда Украины от 13.12.2019 № 7-р (ІІ)/2019) в размере 90% заработной платы (денежного довольствия), определенной в справке от 22 января 2020 года № 18/139вых-19, без ограничения ее максимального размера, с учетом ранее произведенных выплат", – говорится в материалах дела .

О какой именно сумме идет речь, неизвестно. Однако в материалах дела есть информация о том размере денежного довольствия, который сейчас использует для подсчета пенсии Макогона Пенсионный фонд. За основу берут зарплату в размере 58 240 грн. Если при пересчете используют такую же сумму, то пенсия будет составлять 52 416 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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