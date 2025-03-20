Прокурор на пенсии увеличил свою выплату вдвое: решение было принято в суде, в котором работает его жена

Днепропетровский окружной админсуд 3 марта 2025 отменил ограничение пенсии в пределах введенных Кабмином коэффициентов для Александра Озерянского. В результате выплата бывшего прокурора выросла более чем вдвое. Его супруга Светлана в этом же судье работает судьей. Сам Александр сейчас занимает должность главного государственного инспектора Днепровской таможни, а до этого работал заместителем прокурора Полтавской области.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA, который вскоре будет опубликован. В прошлом году мужчина получал на таможне зарплату в размере 18,6 тыс. грн в месяц. В то время как его прокурорская пенсия составляла 71,9 тыс. грн в месяц.

С января 2025 года пенсию Озерянского сократили с 72 тыс. до 33,6 тыс. грн. Выплату перечислили со специальными коэффициентами. Бывший прокурор сразу же обратился в ПФУ с требованием перечислить выплату и отменить ограничения. Пенсионный фонд, ссылаясь на постановление Кабмина, в таком перерасчете отказал. Тогда Озерянский обратился к коллегам своей жены и уже 5 марта получил решение о перерасчете выплаты начиная с 1 января. Теперь ему должны компенсировать то, что он не получил за январь и февраль, а с марта будут платить по 72,3 тыс. грн.

Кстати, саму пенсию прокурор также получил через Днепропетровский окружной админсуд. Пенсионный фонд самостоятельно не назначает выплату, размер которой выше 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных (сейчас это 23,6 тыс. грн). Такую выплату можно получить только судьям, или же по решению судей.

При этом и без повышенной пенсии, судя по декларации, семья Озерянского жила на широкую ногу. Например, 18 января экспрокурор купил Toyota Land Cruiser в 2022 году за 3,1 млн грн. При этом и прокурор, и его жена задекларировали по 350 тысяч. грн наличных в качестве накоплений.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн. грн.

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