В Украине ограничили размеры пенсий: в Минсоце объяснили, кого это коснется и кому значительно уменьшат

В Украине в 2025 году ограничили максимальный размер пенсий. Такая норма предусмотрена в государственном бюджете и касается пенсий, в 4 или более раза превышающих среднюю пенсию по стране или 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

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В частности, речь идет об ограничениях пенсий, которые на сегодняшний день могут составлять 60 тыс., 80 тыс. или даже 100 тысяч гривен и выше, говорится в сообщении Минсоцполитики. Ограничения не применяются к пенсиям людей, сегодня воюющих на фронте или принимавших участие в защите Родины от агрессии РФ, начиная с 2014 года.

В то же время, ограничивающие коэффициенты позволят уменьшить огромную разницу между так называемыми "специальными" и общими пенсиями. Во исполнение Закона "О государственном бюджете на 2025 год" Правительство приняло постановление, определяющее размер этих коэффициентов.

Согласно постановлению, к пенсиям, превышающим 10 прожиточных минимумов (в частности, размер которых определен по решениям судов), будут применяться понижающие коэффициенты.

Механизм будет работать так, что чем выше размер пенсии, тем больший коэффициент будет применяться. В частности:

к части пенсии, которая превышает 10 прожиточных минимумов (23610 грн) и не превышает 11 прожиточных минимумов (25971 грн), будет применяться коэффициент 0,5;

в части пенсии, превышающей 11 ПМ (25 971 грн) и не превышающей 13 ПМ (30 693 грн) - 0,4

к части пенсии, которая превышает 13 ПМ (30693 грн) и не превышает 17 ПМ (40137 грн) - 0,3

в часть пенсии, которая превышает 17 ПМ (40 137 грн), и не превышает 21 ПМ (49 581 грн) - 0,2

в часть пенсии, превышающей 21 ПМ (49 581 грн) - 0,1.

"Таким образом, дифференциация размеров пенсий остается, но, с учетом реалий военного времени, ограниченного финансирования и – главное – справедливости и пропорциональности начисления размеров пенсий, в 2025 году будут применяться вышеупомянутые ограничения", – отмечают в Минсоци.

Обращаем внимание, что ограничения будут применяться только на размер выплаты, которая не является страховой частью пенсии (т.е. для обеспечения которой не уплачивались страховые взносы), а является дополнительной выплатой от государства за работу в отдельных силовых или других структурах.

Под действие нормы подпадет около 17,6 тыс. "специальных" пенсионеров. Решение о введении ограничивающих коэффициентов принято в законе "О государственном бюджете на 2025 год", поскольку именно за счет средств госбюджета финансируются все расходы на специальные пенсии. Применение ограничений вызвано имеющимися финансовыми ограничениями вследствие военного положения. При этом страховая (т.е. обеспеченная страховыми взносами, и гарантированная Конституцией) часть пенсий будет выплачиваться без ограничений; коэффициенты применяются только для той части выплаты, которая не обеспечена взносами и является дополнительной "привилегией" от государства для определенных профессий и (или) категорий лиц. Следовательно, своим решением Правительство реализовало норму Закона, определив механизм применения коэффициентов.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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