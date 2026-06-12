Продажи топлива на АЗС 'Альянс Холдинг' под брендом Ukrnafta выросли на 118%

Автозаправочные комплексы "Альянс Холдинг", которые ранее работали под брендом Shell, а сегодня входят в крупнейшую сеть АЗК Украины UKRNAFTA, продолжают демонстрировать уверенный рост.

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За январь-май 2026 года реализация топлива на этих станциях выросла на 118% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средние объемы продаж на одну АЗК увеличились с 2,3 тыс. литров в сутки до около 6 тыс. литров, что свидетельствует о росте доверия клиентов и эффективности интеграции сети.

Растут также продажи сопутствующих товаров:

• горячие напитки – +16%

• хот-доги – +26%

• омыватели – +73%

• AdBlue – +166%

Менее чем через год после приобретения все 118 АЗК были интегрированы в экосистему UKRNAFTA: ребрендированы, приведены к единым стандартам обслуживания, подключены к программе лояльности и операционным процессам сети.

Результатом стал стабильный рост показателей, доверие клиентов и еще более сильное присутствие UKRNAFTA на топливном рынке Украины.

Компания продолжает развивать сеть, сервис и стандарты, которых ожидают миллионы украинцев.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗС сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", которые реализуются юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.