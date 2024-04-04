Правительство должно избежать решения, которое навредит привлечению инвестиций в зеленую энергетику – нардепы

Кабинет министров должен избежать принятия решения, которое усугубит проблему расчетов за зеленую электроэнергию Украины в условиях обстрелов крупных электростанций. Это будет отпугивать инвесторов от намерений инвестировать средства в развитие распределенной генерации в Украине.

Об этом говорится в письме межфракционного депутатского объединения "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" в адрес правительства.

Как отмечается, Кабмин намерен выделить компенсацию ВИЭ, заложенную в тарифе на услуги по передаче электроэнергии "Укрэнерго" (далее – НЭК "Укрэнерго") из соответствующего тарифа в отдельную "надбавку ВИЭ".

"Проанализировав эту инициативу, мы пришли к выводу, что ее принятие приведет к ухудшению ситуации в секторе ВИЭ и в случае ее реализации уровень расчетов с генерацией по ВИЭ станет еще хуже, чем сейчас, что может окончательно остановить развитие этой отрасли в Украине", – отмечает председатель.

МДО, нардеп Алексей Гончаренко. В письме подчеркивается, что вывод уплаты электроэнергии из ВИЭ в отдельную "надбавку ВИЭ" уменьшит стимул промышленных потребителей осуществлять такие платежи, тогда как сейчас они обязаны полностью оплачивать это в тарифе "Укрэнерго", чтобы не упустить возможность проводить любые сделки на рынке электроэнергии.

"Ожидается, что в случае вывода оплаты услуги ВИЭ из тарифа "Укрэнерго" промышленные потребители продолжат платить тарифы на передачу и диспетчеризацию, но не будут платить "надбавку ВИЭ, потому что это не будет влиять на их отношения с системным оператором", – считают эксперты объединения.

В письме подчеркивается, что в целом обсуждаемый механизм изменений не предусматривает каких-либо гарантий для производителей "чистой" энергии по получению ими денег за произведенную электроэнергию.

"В предложенной инициативе вообще не предусмотрены какие-то улучшения, способствующие повышению платежной дисциплины... Отмечаем, что проблема долгов возникла не из-за самого механизма поступления средств через тариф на передачу, а из-за недостаточного уровня этого тарифа, не учитывающего все финансовые обязательства "Укрэнерго", в частности, затрат на обеспечение увеличения доли в энергетическом балансе Украины электроэнергии с ВИЭ", – говорится в письме.

Эксперты МГО пришли к выводу, что изменение модели финансирования ВИЭ путем выделения этой составляющей из тарифа "Укрэнерго" на передачу никак не поможет улучшить ситуацию в "зеленой" энергетике, а наоборот негативно повлияет на всю отрасль, что может ослабить надежность работы украинской энергосистемы, и так существенно пострадавшей в результате постоянных атак по энергетическим объектам.

Как сообщалось, в Европейской бизнес ассоциации считают, что изменение условий стимулирования развития отрасли зеленой энергетики является нарушением ранее предоставленных инвесторам гарантий и вредит возможности страны привлекать новые инвестиции.

По мнению директора Европейско-Украинского энергетического агентства Анастасии Верещинской, предприятия зеленой энергетики будут иметь высокий риск финансового дефолта при остановке поддержки отрасли через компанию "Укрэнерго", поскольку это нарушит гарантированность поступлений и предприятия зеленой энергетики не смогут рассчитываться по кредитам.