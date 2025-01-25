ПриватБанк временно остановит переводы и платежи: назван период, когда не будет работать

ПриватБанк 26 января, в период с 00:00 до 05:00, остановит все платежи. Банк будет проводить регламентные работы, необходимые для обеспечения стабильной работы. При этом работы специально проводят в период, когда фиксируется малейшая активность клиентов.

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Об этом говорится в сообщении ПриватБанка. "26 января ПриватБанк проводит регламентные работы: платежи в Приват24 будут на паузе с полуночи до 5 утра. В ночь на 26 января 2025 года ПриватБанк проводит плановые регламентные работы систем и сервисов, чтобы обеспечить бесперебойную работу и безопасность операций в цифровом банке", – объясняют в "Привате".

"В период проведения работ 26 января с 00:00 и до 05:00 утра, банк временно приостановит платежи клиентов в Приват24 для физических лиц. Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете платежи через Приват24 - советуем сделать это заранее или провести после завершения работ", - добавили в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, карточку ПриватБанка, у которой истекает срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Сделать это можно в любом отделении банка, а перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой по Украине или за границу.

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