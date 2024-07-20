Прибыли "Укрзалізниці" сейчас должны расти, вопрос только в эффективности менеджмента, – эксперт
Благодаря открытому морскому коридору "Укрзалізниця" нарастила объемы перевозок в несколько раз, поэтому должна получать значительные прибыли. Если этого не происходит, контролирующие органы должны проверить эффективность менеджмента компании.
Такое убеждение выразил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя инициативу УЗ в очередной раз повысить тариф на грузовые перевозки.
"В Укрзалізниці" главный показатель – это оборот грузов. Оборот за счет открытия морского коридора сейчас растет. Мы об этом можем судить достаточно четко, потому что мы, грузы ГМК, – это одни из основных грузов, которые перевозит Укрзалізниця". И зерно, и остальная продукция. Поэтому с увеличением оборота, не наращивая расходы, компания должна работать прибыльно. Прибыли должны расти, убытки уменьшаться. По крайней мере, такая тенденция должна быть", – отметил Каленков.
Если же в условиях роста доходов компания начинает наращивать убытки, то это может свидетельствовать о неэффективности управления ресурсами, подчеркнул Каленков.
"Если растут убытки, это знак, что стоит начать проверку эффективности деятельности компании. Смотреть расходы, которые они показывают, и нет ли злоупотреблений. Я думаю, что это работа для Счетной палаты, для КРУ, для органов контроля. Потому что сейчас есть все предпосылки для того, чтобы "Укрзалізниця" показывала прибыльную деятельность. Так, как они повысили тарифы в последние два года, – этого не было никогда. Поэтому логично было бы ожидать прибыльную деятельность "Укрзалізниці". Если это не так, нужно смотреть на менеджемент и управление", – резюмировал Каленков.
Как известно, летом 2022 года, во время войны, УЗ повысила тарифы на грузовые перевозки на рекордные 70%. Это произошло без публичных обсуждений и вызвано значительным падением объемов перевозок.
Однако уже в 2024 году компания начала демонстрировать рекорды – так, в январе – июне 2024 года УЗ перевезла более 90 млн т грузов, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.