Президент 'Киевстара' Комаров: рад, что наша материнская компания VEON завершает выход с рынка РФ

Президент оператора электронных коммуникаций "Киевстар" Александр Комаров подтвердил планы материнской компании VEON полностью выйти из российского рынка не позднее середины октября 2023 г.

Как считает Александр Комаров, выход с российского рынка окажет положительное влияние на материнскую компанию. "Несмотря на то, что бизнес на российском рынке приносил группе компаний VEON почти половину ее годового дохода, акционеры и менеджмент приняли правильное решение и мы в Киевстаре его категорически поддерживаем ", - сказал президент Киевстара. В то же время, он отметил, что VEON расширяет свои инвестиционные планы в Украине. Так, компания выделила 600 миллионов долларов для восстановления телеком инфраструктуры и развития в Украине современных телекоммуникационных технологий в течение трех лет.

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Как рассказал Александр Комаров, VEON начал подготовку к выходу из России еще в ноябре 2022 года. Группе компаний с главным офисом в Нидерландах потребовалось длительное время для выполнения многочисленных юридических процедур и требований регуляторов ЕС, США и Великобритании, поскольку VEON находится в листинге фондовых бирж Nasdaq (США) и Euronext (ЕС) и имеет акционеров в США, странах Евросоюза и Великобритании .

В частности, регуляторные органы США, Евросоюза и Великобритании предоставили свои разрешения на осуществление сделок с акциями VEON и способствовали выходу Группы из России. Эти разрешения включают в себя общую лицензию и две специальные лицензии от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), которое отвечает за выполнение режима санкций.

Несмотря на то, что 100% акций Киевстара принадлежит международной телекоммуникационной группе VEON со штаб-квартирой в Нидерландах, украинский телеком оператор является полностью автономным в своей деятельности. Практически все ключевые решения в компании принимает совет директоров, руководствуясь законодательством Украины. С начала полномасштабного вторжения России Киевстар уже инвестировал в развитие телеком рынка страны 8,2 млрд грн, уплатил государству 15,2 млрд грн налогов, а также предоставил поддержки государственным органам, военным, органам безопасности и правопорядка в размере более 1,4 млрд грн , в том числе оператор в течение полномасштабной войны предоставил абонентам бонусы и услуги без дополнительной оплаты на сумму 577 млн грн.