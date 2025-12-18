Предложенный рост тарифов на распределение газа является необоснованным – GMK Center

Предложенное повышение тарифов на распределение газа не имеет экономического обоснования и является неоправданным в условиях войны и критической нагрузки на бизнес и население.

Об этом заявил директор GMK центра, председатель Комитета устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Станислав Зинченко.

По его словам, за последние полгода государство системно инициирует повышение тарифов в разных секторах, в частности в сфере транспорта и энергетики. По его мнению, в условиях войны и экономического истощения повышение тарифов является особенно чувствительным решением.

"То есть во время войны, когда население, бизнес держатся на грани, увеличивать тарифы", – отметил Зинченко.

Комментируя непосредственно вопрос распределения газа, он заявил, что экономических оснований для пересмотра тарифов нет.

"Давайте посмотрим, какое есть экономическое обоснование, оснований для изменения тарифов на распределение газа. Его нет", – подчеркнул он.

По словам Зинченко, расчеты, представленные газораспределительными компаниями, предусматривают чрезмерный и необоснованный рост тарифов.

"Расчеты, предоставленные облгазами, это повышение тарифов на 50–130%. Это не выдерживает критики", – отметил эксперт.

Он привел конкретные примеры регионов, где предложенный рост тарифов является особенно значительным:

"В Ивано-Франковской области, например, предлагается рост тарифа на 95%, в Винницкой 97%". По его словам, в тарифах также закладывается резкий рост плановой прибыли.

Подобная ситуация, по словам эксперта, наблюдается и в других регионах:

"Это же касается Запорожской области – рост тарифа предлагается 87%, в Кривом Роге – 130%".

Он подчеркнул, что действующие тарифы уже покрывают экономически обоснованные расходы операторов газораспределительных сетей. "Никаких оснований для изменения тарифов энергораспределения не существует", – отметил Станислав Зинченко.

Ранее основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак заявила, что растущие расходы газораспределительных компаний перекладываются на промышленность и бизнес.