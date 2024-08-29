Правоохранители должны дать оценку действиям Кудрицкого по защите подстанций – Корольчук

Деятельность руководителя НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по защите энергетических объектов должна стать предметом расследования стражей порядка на предмет коррупции и нецелевого использования средств на фоне длительных аварийных отключений после каждого удара россиян.

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Об этом пишет эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в своей колонке для УНИАН.

"Россия нанесла самый большой как по количеству ракет, так и дронов удар по энергосистеме Украины. Главными целями атаки стали подстанции "Укрэнерго". Но премьер Шмигаль не видит проблемы и уверяет, что все ракеты и дроны разлетелись вдребезги, как только увидели мощную систему защиты подстанций имени главы "Укрэнерго" Кудрицкого. Вот только украинцы видят проблему. Количество и продолжительность отключений электроэнергии составляет по 12-16 часов в сутки. Если все подстанции были защищены, то почему ремонт работы будет длиться не менее недели?" – задается вопросом эксперт.

Корольчук призвал премьер-министра обратить внимание на бездействие главы "Укрэнерго", отмечая, что подтверждения успешной работы по защите подстанций в публичном пространстве отсутствуют. Он подчеркнул, что одним из корней проблемы является отсутствие стандартов подобных укрытий, что позволяет распорядителям средств действовать по собственному усмотрению.

Он напомнил, что защита объектов критической инфраструктуры Украины была выделена 1,5 млрд евро от западных доноров, из которых 66% (более 1 млрд евро) ушло на ремонт (42%) и здание защитных сооружений (24%).

"В гривнах это 43 млрд. грн. Пусть из этой суммы именно на строительство Кудрицкого ушло 16 млрд. грн. Пока неизвестно, на что пошли уже полученные "Укрэнерго" 16 млрд. грн. И сколько из них было традиционно "освоено" в corruption-style, критикуемом международными партнерами. Но печальный результат "защиты" Кудрицкого украинцы уже увидели. Света стало еще меньше", – пишет Юрий Корольчук.

Эксперт призвал стражей порядка дать оценку тому, как осуществляется защита ключевых для энергосистемы высоковольтных подстанций 330 и 750 кВ.

"Это и подстанции Усатово, Житомирская, Северная, Хмельницкая, Винницкая, Киевская, Западно-Украинская. Они как нити, сшивающие вместе энергосистему. Смог ли их защитить Кудрицкий? Это вопрос к соответствующим органам", - пишет Корольчук.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский на недавней пресс-конференции подверг критике "энергопиар".

"Истина в его словах есть. Особенно когда посмотреть, как два года подряд – 2023 и 2024 год – в "Укрэнерго" рассказывали о ремонте подстанций и готовности к зиме. И то, что минувшей зимой не было обстрелов энергетики, не останавливает главу "Укрэнерго" Кудрицкого от приписывания себе заслуг спасения и защиты подстанций. Возможно, в этот раз за разрушенные подстанции понесет ответственность не стрелочник, а непосредственно ответственный за провал глава "Укрэнерго" Кудрицкий", – резюмировал Юрий Корольчук.