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Правительство обновило важный план реформ: когда повысят тарифы и продадут госбанки

Александр Литвин
Экономика
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Заседание Кабинета министров Украины во главе с Юлией Свириденко 30 июля 2025 года

Кабинет министров разработал новый план Украины для программы Ukraine Facility. Он предусматривает введение новых сроков выполнения реформ, которые нужно реализовывать для получения финансовой поддержки от ЕС. С одной стороны, если с таким планом согласятся в ЕС, это позволит исполнять график выполнения программ, с другой – это изменит даты реализации целого ряда реформ.

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"В частности, уже в III квартале 2025 года Украина должна принять законодательство по приватизации госбанков и евроинтеграции энергетического сектора — ранее эти шаги были запланированы на 2026 год и IV квартал 2025 года", – объяснили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Изменения в План согласованы с Еврокомиссией, а окончательное утверждение ожидается от Совета ЕС до конца сентября. "Это плановая процедура – такая же, как пересмотр программы с МВФ", – отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Среди основных изменений:

  • Отмена моратория на цены на тепло перенесено с 4 кв 2025 года на 4 кв 2026 года
  • Закон по централизованному теплоснабжению перенесено с 3 кв 2025 г. на 4 кв 2025 года
  • Отсрочено внедрение законопроекта о либерализации в сфере железнодорожного транспорта. Вместо внедрения в 4 квартале 2025 года уже переходных положений закона, теперь он должен быть применен в течение 3 лет.
  • Уменьшено выделение на разминирование сельхоз хозяйственных земель в 24-25 годах с 75 млн евро до 30 млн евро. А в 24-27 с 150 млн евро на 100 млн евро.

Заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Яросллав Железняк объяснил:

Реформа процедуры отбора на государственную службу переносится на 4 квартал 2025 года (было 3 квартал 2025 года)

Реформа цифровизации управления государственной службой переносится на 2 квартал 2026 года

Восстановление работы и модернизация Единого портала вакансии государственной службы заканчивается, остается только модернизация в части функционала вакансий на государственную службу - переносится на 2 квартал 2026 года (было 1 квартал 2026 года)

Вместо создания Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда - остается только вступление в силу закона об их создании (срок тот же 3 квартал 2025 года). Их функционирование запланировано на 4 квартал 2026 года.

Цифровизация всей судебной системы - изменилась на внедрение этой системы в 15 пилотных судах на уровне судов первой и апелляционной инстанции (срок тот же 4 квартал 2027 года).

В реформе прокуратуры. Система электронного документооборота в системе уголовной юстиции, которая позволяет обрабатывать уголовные дела в электронном виде и постепенно модернизирует старый ЕРДР - стала системообразующим модулем, модулем электронного уголовного производства и модулем аналитики, что бы это ни значило)

Создание и внедрение реестра банковских счетов физических лиц и сейфов. Выпали субъекты - Госфинмон и НБУ. Остаются ответственными Минфин и ГНС

Вступление в силу законодательства по вопросам продажи банков меняется срок с 1 квартала 2026 на 3 квартал 2025 (это единственная положительная динамика во времени).

Вступление в силу законодательства для улучшения урегулирования проблемных кредитов с 1 квартала 2026 на 2 квартал 2026.

Вместо обновленного вторичного законодательства отбора членов наблюдательных советов - выдвижение кандидатур будет осуществляться на основе процедур действующих на момент назначения.

Отменяется принятие и введение в действие нового закона о субъектах консолидированного управления госкомпаниями до 3 квартала 2026 года и вообще. Как его и создание и внедрение.

Улучшение системы контроля за государственной помощью меняется. Сроки с 3 квартала на 4 квартал. Дописывают, что законодательство будет позволять введение отдельных схем помощи для поддержки бизнеса! (Наверное под кэшбек). А еще вступает в силу новый закон с полным восстановлением контроля государственной помощи со стороны Антимонопольного комитета. И вот тут они дописывают исключение (думаю под Сенс банк) - за исключением рекапитализации государством системно важных банков, имеющих допуск к государственной тайне и финансирования оборонной промышленности. Этим самым уничтожая основную цель контроля за государственной помощью.

Срок вступления в силу закона о государственной ветеранской политике и внедрении системы перехода к гражданской жизни переносят с 4 квартала 2025 до 3 квартала 202616. Вместо формулировки "обеспечение доступа к безопасному и качественному образованию" - появляется "инвестиции в размере не менее 650 млн евро

Президент Украины определил приоритетные шаги, которые должно выполнить обновленное правительство во главе с Юлией Свириденко. Во-первых, это укрепление экономического потенциала Украины; также требует расширения программы поддержки украинцев; отдельным направлением деятельности признано масштабирование производства в стране собственного оружия.

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