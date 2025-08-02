Правительство обновило важный план реформ: когда повысят тарифы и продадут госбанки

Кабинет министров разработал новый план Украины для программы Ukraine Facility. Он предусматривает введение новых сроков выполнения реформ, которые нужно реализовывать для получения финансовой поддержки от ЕС. С одной стороны, если с таким планом согласятся в ЕС, это позволит исполнять график выполнения программ, с другой – это изменит даты реализации целого ряда реформ.

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"В частности, уже в III квартале 2025 года Украина должна принять законодательство по приватизации госбанков и евроинтеграции энергетического сектора — ранее эти шаги были запланированы на 2026 год и IV квартал 2025 года", – объяснили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Изменения в План согласованы с Еврокомиссией, а окончательное утверждение ожидается от Совета ЕС до конца сентября. "Это плановая процедура – такая же, как пересмотр программы с МВФ", – отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Среди основных изменений:

Отмена моратория на цены на тепло перенесено с 4 кв 2025 года на 4 кв 2026 года

перенесено с 4 кв 2025 года на 4 кв 2026 года Закон по централизованному теплоснабжению перенесено с 3 кв 2025 г. на 4 кв 2025 года

перенесено с 3 кв 2025 г. на 4 кв 2025 года Отсрочено внедрение законопроекта о либерализации в сфере железнодорожного транспорта. Вместо внедрения в 4 квартале 2025 года уже переходных положений закона, теперь он должен быть применен в течение 3 лет.

Вместо внедрения в 4 квартале 2025 года уже переходных положений закона, теперь он должен быть применен в течение 3 лет. Уменьшено выделение на разминирование сельхоз хозяйственных земель в 24-25 годах с 75 млн евро до 30 млн евро. А в 24-27 с 150 млн евро на 100 млн евро.

Заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Яросллав Железняк объяснил:

Реформа процедуры отбора на государственную службу переносится на 4 квартал 2025 года (было 3 квартал 2025 года)

Реформа цифровизации управления государственной службой переносится на 2 квартал 2026 года

Восстановление работы и модернизация Единого портала вакансии государственной службы заканчивается, остается только модернизация в части функционала вакансий на государственную службу - переносится на 2 квартал 2026 года (было 1 квартал 2026 года)

Вместо создания Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда - остается только вступление в силу закона об их создании (срок тот же 3 квартал 2025 года). Их функционирование запланировано на 4 квартал 2026 года.

Цифровизация всей судебной системы - изменилась на внедрение этой системы в 15 пилотных судах на уровне судов первой и апелляционной инстанции (срок тот же 4 квартал 2027 года).

В реформе прокуратуры. Система электронного документооборота в системе уголовной юстиции, которая позволяет обрабатывать уголовные дела в электронном виде и постепенно модернизирует старый ЕРДР - стала системообразующим модулем, модулем электронного уголовного производства и модулем аналитики, что бы это ни значило)

Создание и внедрение реестра банковских счетов физических лиц и сейфов. Выпали субъекты - Госфинмон и НБУ. Остаются ответственными Минфин и ГНС

Вступление в силу законодательства по вопросам продажи банков меняется срок с 1 квартала 2026 на 3 квартал 2025 (это единственная положительная динамика во времени).

Вступление в силу законодательства для улучшения урегулирования проблемных кредитов с 1 квартала 2026 на 2 квартал 2026.

Вместо обновленного вторичного законодательства отбора членов наблюдательных советов - выдвижение кандидатур будет осуществляться на основе процедур действующих на момент назначения.

Отменяется принятие и введение в действие нового закона о субъектах консолидированного управления госкомпаниями до 3 квартала 2026 года и вообще. Как его и создание и внедрение.

Улучшение системы контроля за государственной помощью меняется. Сроки с 3 квартала на 4 квартал. Дописывают, что законодательство будет позволять введение отдельных схем помощи для поддержки бизнеса! (Наверное под кэшбек). А еще вступает в силу новый закон с полным восстановлением контроля государственной помощи со стороны Антимонопольного комитета. И вот тут они дописывают исключение (думаю под Сенс банк) - за исключением рекапитализации государством системно важных банков, имеющих допуск к государственной тайне и финансирования оборонной промышленности. Этим самым уничтожая основную цель контроля за государственной помощью.

Срок вступления в силу закона о государственной ветеранской политике и внедрении системы перехода к гражданской жизни переносят с 4 квартала 2025 до 3 квартала 202616. Вместо формулировки "обеспечение доступа к безопасному и качественному образованию" - появляется "инвестиции в размере не менее 650 млн евро

Президент Украины определил приоритетные шаги, которые должно выполнить обновленное правительство во главе с Юлией Свириденко. Во-первых, это укрепление экономического потенциала Украины; также требует расширения программы поддержки украинцев; отдельным направлением деятельности признано масштабирование производства в стране собственного оружия.

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