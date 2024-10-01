Правила перевода с карты на карту изменили: ПриватБанк предупредил о новых ограничениях

В Украине с 1 октября установлены лимиты на переводы с карты на карту в сумме до 150 тыс. грн в месяц. В ПриватБанке предупредили, что лимит не будут включать в карточные переводы для волонтеров, зарегистрированных в банке, и клиентов с подтвержденными источниками доходов.

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"Установленный регулятором с 1 октября 2024 года лимит в 150 000 грн на переводы между физическими лицами является достаточным для подавляющего большинства клиентов, пользующихся услугой карточных P2P переводов. Как отметил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, почти 99% клиентов переводы в объемах, не превышающих этот лимит", – сообщают в банке.

По словам Мусиенко, с 1 октября ПриватБанк не будет применять лимиты на карточные переводы для клиентов-волонтеров, зарегистрированных в банке и клиентов с подтвержденными источниками доходов. Также банк ввел удобный технологический процесс управления лимитами переводов для клиентов, транзакции которых входят в исключения в соответствии с решением НБУ. Банк заранее проинформирует клиентов, когда они достигают 50% от своего лимита переводов и предоставит рекомендации по управлению лимитом или пользование переводами на IBAN-счет получателя.

Клиенты ПриватБанка смогут увеличить лимит в Приват24 или обратиться в нашу службу поддержки через онлайн чат на сайте банка или по телефону 3700 или посетить отделение банка, где специалисты готовы помочь с любыми вопросами и предоставить дополнительную информацию.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине среди государственных банков самую большую зарплату получает председатель правления "Привата" Герхард Беш. В июле он получил более 2,4 млн грн и значительно опередил всех своих коллег. В то же время председатель НБУ Андрей Пышный, отвечающий за всю банковскую систему, в месяц зарабатывает в среднем 629 тыс. грн.

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