Прайс-кепы усугубляют кризис неплатежей на энергорынке – ICC Ukraine

Рынок электроэнергии в Украине продолжает накапливать долги из-за ошибочных регуляторных решений и вмешательства государства в ценовое регулирование. Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец.

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"Накопление долгов на рынке электроэнергии произошло, "благодаря" регуляторным решениям государственных органов", – отметил эксперт.

Он напомнил, что по состоянию на сегодняшний день долг перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников составляет около 22 млрд грн. В то же время, реальных механизмов для его погашения не существует.

"Очевидно, что гарантированный покупатель не имеет возможности покрыть эту задолженность, поскольку у него нет источников для его погашения", – считает Трофимец.

Он также подчеркнул, что долговый кризис в энергетике является результатом искусственного дефицита средств, созданного государственным регулированием, в частности благодаря популистическим подходам.

"По моему мнению, на препятствии всегда стоит одна вещь, она всегда стояла все 33 года независимости - это популистические решения, не имеющие под собой экономических механизмов их воплощения", - сказал он.

Особенно разрушительным, по словам Трофимца, является механизм прайс-кепов — ограничения цен на электроэнергию, которые действовали с момента запуска нового рынка в 2019 году до сих пор не были полноценно отменены.

"Я всегда отстаивал последовательную позицию, что они должны быть отменены. Потому что их существование — не юридического, а экономического характера… Есть рынок, есть спрос, есть предложение. Если цена будет сверхвысокой, чего боится НКРЭКУ и пытается ее сдерживать этими прайс-кепами, то потребитель просто эту электрическую энергию не купит, и все. предложения", - объяснил Трофимец.

Ранее народный депутат Украины Сергей Нагорняк подчеркнул, что нужно пересмотреть верхний предел ценовых ограничений на рынке электроэнергии, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы в условиях летних пиковых нагрузок.