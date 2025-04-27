Прайс-кепы убивают импорт и блокируют развитие накопителей энергии

Ценовые ограничения на рынке электроэнергии – прайс-кепы – сдерживают импорт из Европейского Союза и тормозят развитие установок для хранения энергии. Об этом заявил Андрей Курмаз, эксперт ПРООН и член общественного совета при Министерстве энергетики.

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По словам Курмаза, в последнее время ключевые энергетические стейкхолдеры неоднократно призывали к отмене прайс-кепов именно из-за негативного влияния на импорт в критические моменты дефицита электроэнергии.

"Прайс-кепы сдерживают импорт электроэнергии, потому что цена на нее в ЕС в определенные часы суток выше, чем установленные в Украине прайс-кепы. Соответственно, сделка по такому импорту лишена экономической логики: импортер не будет покупать за рубежом электрическую энергию по цене, превышающей цену ее продаж в Украине", – пояснил эксперт.

Не считая того, ценовые ограничения не дают рынку сделать условия для развития установок хранения энергии. В отсутствие жестких ценовых рамок, суточные колебания стоимости электроэнергии стали бы сильнее, что создало бы естественные стимулы для инвестирования в хранение: аккумулирование энергии в периоды дешевой генерации и продажа в часы пикового спроса.

"В этот период из-за высокой концентрации солнечной генерации в энергетическом балансе Украины создается значительный профицит электроэнергии, что приводит к значительному ограничению ее использования по команде диспетчера "Укрэнерго". По словам экспертов, солнечные электростанции в таком случае попросту "сливают электроэнергию в землю", – добавил Курмаз.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко ранее заявил, что следует пересмотреть действующую модель регулирования рынка электроэнергии, в частности – ценовые ограничения.

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года Украина нарастила импорт электроэнергии почти на треть, что составило 244,3 ГВт-часа, тогда как экспорт упал вдвое по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о значительном увеличении зависимости от импортных поставок из-за внутреннего дефицита энергии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ближайшее время в Украине не будут повышать коммунальные тарифы – на электроэнергию, газ и т.д. В том числе и по окончании отопительного сезона, намеченного на 30 апреля.

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