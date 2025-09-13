Прайс-кэпы подняли, чтобы гарантировать импорт из ЕС, где цены традиционно выше — эксперт

Украина вынуждена покрывать дефицит электроэнергии за счет импорта, при этом покупает ее по ценам выше украинских.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего, доктор экономических наук Андриан Прокип в эфире телеканала "Прямой".

"Когда мы говорим о ценах на электроэнергию, надо понимать, что мы в существенной степени зависимы от соседних стран Европы. Потому что Вы упомянули об импорте, и у нас сейчас разрешенный объем импорта это 2,1 гигаватт. А это мощность импорта, это при том, что летом пиковое потребление 11, например, гигаватт, до 12. И летом, особенно в первой половине августа - в конце июля этот импорт играл важную роль для того, чтобы сбалансировать энергосистему", — пояснил он.

По словам эксперта, именно повышение прайс-кэпов позволило гарантировать импорт в критические часы.

"Этот пересмотр прайс-кэпов, который состоялся на вечерние часы, он был осуществлен для того, чтобы предотвратить возможный дефицит, который сложился бы в случае, если мы не можем импортировать цену электроэнергии, например, из Венгрии, цена выше, чем прайс-кэпы", — сказал Прокип.

Он отметил, что Украина постепенно становится зависимой от ценовой конъюнктуры в Европе.

"Надо понимать, что пока у нас будет дефицит мощности, который вызван обстрелом районирования, до того мы будем зависимыми от ценовой конъюнктуры в Европе. Повторюсь, что ключевые наши поставщики электроэнергии из-за рубежа Словакия и Венгрия имеют цену выше, чем Украина", — подчеркнул эксперт.

Напомним, аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова заявила, что август стал относительно стабильным месяцем для украинской энергосистемы, благодаря благоприятным погодным условиям и сохранению объемов импорта электроэнергии.