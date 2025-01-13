Прайс-кепы на рынке электроэнергии влияют на энергобезопасность и количество отключений, – Рябчин

Прайс-кепы оказывают существенное влияние на энергетическую безопасность Украины. Об этом заявил Алексей Рябчин, эксперт по энергетике и климату, народный депутат VIII созыва, комментируя текущую ситуацию на энергетическом рынке.

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По словам эксперта, решение по прайс-кепам (ценовым ограничениям) является политическим, и ключевую роль в этом процессе играет НКРЭКУ. Он добавил, что регулятор должен объяснять последствия таких решений.

"Мы увеличиваем эти прайс-кепы, значит, больше импорта зайдет в Украину, особенно в пиковые часы. Увеличение этих прайс-кепов будет влиять на то, что в нормальных обстоятельствах в принципе рынок с одной стороны может себя откорректировать, но мы с вами как потребители или промышленность должны заплатить больше и это просто политическое решение", – подчеркнул Рябчин.

По словам эксперта, следует объяснить украинцам связь между обеспечением энергетической безопасности и защитой потребителей от высоких цен.

"Мы делаем такие решения и аргументируем людям – мы сейчас должны платить больше, но у нас будет безопасность энергии, у нас больше будет этой энергии, мы сможем это сделать. Или мы говорим, выходим и честно коммуникуем. У нас есть прайс-кепы, они защищают потребителя от того, что он платит больше, но тогда у нас будет меньше энергии и веерные отключения", – объяснил Рябчин.

Ранее эксперт DiXi Group Богдан Серебренников заявил, что полное использование импортного потенциала сдерживается внутренними регуляторными механизмами, в частности, прайс-кепами на рынке электроэнергии.