Прайс-капы остаются одним из барьеров для импорта электроэнергии, – Игнатьев

Даже когда у Украины есть техническая возможность импортировать электроэнергию из Европы, воспользоваться ею удается не всегда. Одной из причин остаются прайс-кепы – максимальные цены на оптовом рынке, которые ограничивают закупку электроэнергии для бизнеса.

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Об этом заявил Станислав Игнатьев, эксперт в сфере энергетики и энергосбережения.

По его словам, дефицит электроэнергии будет сохраняться, поэтому ключевой задачей для потребителей остается экономия в утренние и вечерние часы, когда нагрузка на энергосистему максимальна.

Одним из решений может стать использование домашних систем накопления энергии, которые можно заряжать в часы пониженной нагрузки.

"Здесь задача заключается в том, чтобы мы все – как бизнес, так и частный сектор, то есть домовладельцы, – экономили электроэнергию в пиковые часы – утром и вечером", – отметил Игнатьев.

В то же время он подчеркнул, что даже доступный импорт не всегда помогает покрыть дефицит. Причина не только в том, что в отдельные часы европейские страны сами испытывают высокий спрос, но и в действующих ценовых ограничениях на украинском рынке.

"Это связано с тем, что даже если у нас есть доступный импорт электроэнергии на уровне 2,3 ГВт·ч, не всегда наши европейские партнеры готовы продавать нам эту электроэнергию. Это и ценовые ограничения, и ограничения, связанные с тем, что не всегда у европейцев есть такой объем электроэнергии, который они могут нам продать", – сказал эксперт.

Ранее член наблюдательного совета аналитического центра "WeBuildUkraine" и бывший секретарь парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Виктория Войцицкая заявляла, что пересмотр прайс-кепов является одним из самых быстрых решений, которое может расширить возможности для импорта электроэнергии из ЕС в периоды дефицита.