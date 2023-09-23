Повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки приведет к закрытию промышленных предприятий, – Оринчак

Очередное повышение грузовых железнодорожных тарифов, которое инициирует "Укрзалізниця", приведет к потере иностранных рынков, еще пытающихся удержать украинские предприятия, и соответственно - к закрытию этих предприятий. Поэтому УЗ следует не повышать тарифы, а оптимизировать работу – например, модернизировать колеи. Об этом заявила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАГПУ) Ксения Оринчак.

"Сейчас железная дорога – это пока единственный путь, с помощью которого наши компании могут реализовать свою продукцию на международные рынки, тем самым их не теряя, а наоборот удерживая. Поэтому на государственном уровне для этих компаний должны быть какие-то стимулы и точно не в виде повышение тарифов", - подчеркнула Оринчак.

Она отметила, что сейчас есть договоренности в Молдове и Румынии о расширении пути, - и УЗ тоже лучше заняться этим направлением, а не повышать тарифы за счет тех компаний, которые и так на грани выживания.

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Как вы знаете, 40% компаний добывающей отрасли уже прекратили любую деятельность. Некоторые компании уже потеряли свои рынки и контракты. Очередное повышение тарифов приведет к закрытию и прекращению работы вообще многих промышленных комплексов и промышленных компаний. А чем больше экспорта будет в стране , тем более мы будем иметь валютную выручку и тем больше поступлений будет в бюджет", - резюмировала эксперт.

Напомним, на днях стало известно о намерении "Укрзалізниці" пересмотреть тарифы на грузовые перевозки и увеличить их на 20%. Год назад, в июле, компания уже повышала тарифы на 70% – это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий.