Повышение тарифа УЗ на 30 % необоснованно: в Раде призвали правительство пересмотреть это решение

Рабочая группа Верховной Рады по повышению эффективности управления государственными предприятиями обратилась к парламентскому комитету по вопросам экономического развития с предложением вернуть на доработку приказ о повышении грузовых тарифов "Укрзалізниці" на 30 %: как говорится в заявлении, правительство должно найти более сбалансированную модель финансирования железной дороги, ведь предложенные тарифы являются экономически необоснованными, а процедура их утверждения вызывает вопросы относительно соблюдения требований законодательства.

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Сопредседатель рабочей группы, народный депутат Муса Магомедов отметил, что окончательное решение целесообразно оставить новому составу правительства – именно оно должно прийти к более сбалансированному решению относительно повышения тарифов. По его предложению этот вопрос также должны рассмотреть на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам экономического развития и транспорта. Первый должен оценить последствия для промышленности, второй – финансовые и инфраструктурные проблемы железной дороги.

Представители промышленности заявили, что предложенное повышение на 30% является несправедливым, поскольку фактически перекладывает финансовые проблемы государственной компании на грузоотправителей. В частности, президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков отметил, что резкое повышение тарифов приведет к сокращению грузопотока, производства и валового внутреннего продукта. По оценкам, основанным на расчетах "Укрпромвнешэкспертизы", потери государственного бюджета могут составить не менее 36 млрд грн.

"Чтобы покрыть убытки грузовых перевозок, речь может идти о повышении тарифов на 5–14%. Все остальное должно финансировать государство, вероятно, с помощью наших партнеров", – сказал Каленков.

Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак подчеркнул, что значительная часть предприятий уже работает на грани выживания. Новое подорожание логистики может заставить их не только отказываться от железнодорожных перевозок, но и полностью останавливать производство. В Американской торговой палате также назвали повышение на 30% слишком резким: руководитель инфраструктурного направления Палаты Яна Гриценко заявила, что оно может вызвать шоковый рост логистических расходов.

Также представители Палаты обратили внимание, что тарифы должны формироваться на основе экономически обоснованных затрат, прибыли и инвестиционной составляющей. Однако финансовый план "Укрзалізниці" на 2026 год до сих пор не утвержден, что ставит под сомнение обоснованность предложенного повышения.

В Украинском национальном комитете Международной торговой палаты заявили, что бизнес так и не получил объяснений, на основании чего рассчитано повышение в целом на 45%: вице-президент комитета Богдан Иванюк подчеркнул, что каждый экспортный контракт сегодня имеет стратегическое значение. По его данным, в первом полугодии экспорт Украины составил 21 млрд долларов, тогда как импорт – 49 млрд долларов.

Европейская бизнес-ассоциация призвала привлечь к рассмотрению тарифного решения Государственную регуляторную службу и Антимонопольный комитет. Такой подход должен позволить оценить соблюдение регуляторной процедуры, экономическую обоснованность решения и его влияние на конкуренцию.

Напомним, в июне Минразвития общин и территорий обнародовало проект приказа, которым предлагается с 1 августа 2026 года повысить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки на 30%. Представители промышленности настаивают на том, что правительство не должно утверждать решение без полного экономического анализа, согласования с регулирующими органами и оценки последствий для экономики.