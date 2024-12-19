Повышение тарифа на грузовые железнодорожные перевозки приведет к закрытию предприятий и массовых увольнений – СМИ

Повышение тарифа на грузовые перевозки на 40%, на котором настаивает "Укрзалізниця", будет иметь крайне негативные последствия для экономики и обороноспособности, ведь украинский бизнес крайне истощен работой в условиях войны. Новое увеличение затрат чревато ростом себестоимости продукции, снижением конкурентоспособности на мировых рынках, сокращением объемов производства, уменьшением инвестиций и социальной поддержки местных общин. В конце концов это может привести даже к закрытию предприятий.

Видео дня

Об этом пишет GMK Center.

Очередное повышение тарифов приведет к сокращению производства и экспорта предприятиями ГМК. Ранее "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил о снижении выпуска из-за роста цен на электроэнергию и неблагоприятной конъюнктуры на рынке. Теперь к отрицательным факторам может добавиться увеличение тарифов на железнодорожные грузоперевозки. При самом негативном сценарии рост тарифов может привести к остановке производства на отдельных предприятиях и резкому ухудшению финансового состояния предприятий отрасли", – указывает издание.

Так, по расчетам "АрселорМиттал Кривой Рог", дополнительные расходы предприятия на логистику составят более 1,4 млрд грн в год, что снизит конкурентоспособность продукции по цепочке и может привести к полной остановке производства, где работают около 20 тыс. человек, и прекращению валютных поступлений в Украину на $800+ млн в год.

"Ключевые претензии бизнеса сводятся к тому, что "Укрзалізниця", пользуясь монопольным положением, увеличивает тарифы вместо повышения внутренней эффективности и улучшения качества грузоперевозок. В идеальном случае госкомпании необходимо провести аудит увеличения расходов и изыскивать резервы для сокращения собственных операционных расходов. А необходимость в инвестициях покрывать за счет финансовой помощи и кредитов", – отмечают аналитики издания.

Еще один негатив от решения – то, что УЗ потеряет часть сформированной годами грузовой базы, а ожидаемых дополнительных средств так и не получит. Единственным источником доходов "Укрзалізниці" являются грузоотправители, которые из-за чрезмерной тарифной нагрузки в лучшем случае сократят объемы грузоперевозок, в худшем – окажутся перед угрозой банкротства со всеми негативными последствиями не только для отдельной отрасли, но и для экономики и национальной безопасности Украины, подчеркнули в GMK Центр.

"Простое повышение тарифов не решит накопившиеся за многие годы проблем "Укрзалізниці": завышенные цены при закупках, малодеятельная инфраструктура, генерирующая лишь убытки и кросс-субсидирование убыточных пассажирских перевозок. Вместе с тем, с помощью мер стимулирования расширения грузовой базы, УЗ могла бы даже снизить тарифы на 15-20% без потери рентабельности", – подчеркнули аналитики издания.

Ранее глава Федерации работодателей транспорта Орест Климпуш также заявил, что повышение тарифов "Укрзалізниці" в условиях военного положения – это шаг в неправильном направлении: поэтому грузы перетекают на грузовики, и мы потеряем дороги, на строительство которых были потрачены миллиарды. Кроме того, это может привести к потере доверия среди граждан к министерским решениям.