Повышение прайс-кэпов уменьшило отключение света за счет импорта, – Шмыгаль

Повышение предельных цен на спотовом рынке электроэнергии позволило привлечь дополнительно около 1 ГВт импортной мощности и направить высвободившийся ресурс на нужды населения.

Об этом 13 февраля сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль, пишет Forbes.ua.

По его словам, после решения НКРЭКУ о повышении прайс-кэпов импорт электроэнергии существенно вырос. Ориентировочно 1 ГВт мощности пока покрывает потребности бизнеса, что позволяет уменьшить нагрузку на внутреннюю генерацию и обеспечить дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей.

Министр отметил, что одной из ключевых задач пересмотра прайс-кэпов было именно увеличение доступного ресурса для населения. Благодаря импорту удалось сократить ограничения электроснабжения на 1–1,5 очереди.

Ранее председатель НКРЭКУ Юрий Власенко также сообщал, что повышение предельных цен на спотовых сегментах рынка с 16 января позволило уменьшить продолжительность отключений примерно на полторы очереди.