Потери украинской экономики из-за ограничений ЕС могут превысить 6% ВВП – медиа

Украинская металлургия несет убытки из-за российских ударов по предприятиям и ухудшения доступа к ключевому рынку ЕС. Новые квоты на беспошлинный импорт и действие CBAM могут существенно сократить производство, экспорт и доходы отрасли, а в долгосрочной перспективе – нанести значительный ущерб всей экономике, пишет LIGA.net.

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По данным "Укрметаллургпрома", за семь месяцев 2026 года производство стали в Украине сократилось на 5,6%, экспорт металлопродукции – на 11,5%, а валютная выручка от него – на 7,8%, до $1,67 млрд. Дополнительным ударом стали августовские атаки на "Запорожсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог": по оценкам, восстановление поврежденных предприятий может потребовать десятков и сотен миллионов долларов.

В то же время инвестиции в восстановление затрудняются потерей рынков сбыта. Около 80% украинской металлопродукции в последние годы было ориентировано на ЕС, поэтому изменение условий торговли напрямую влияет на перспективы отрасли, отмечает издание.

С начала 2026 года для украинской продукции начал действовать CBAM. Для металлургии, где около 90% стали производится доменным способом, это означает значительную дополнительную нагрузку. В "Метинвесте" оценивают потенциальные платежи по CBAM в €50–100 за тонну стали: "Это делает часть украинской продукции неконкурентоспособной на европейском рынке", – говорят в компании.

Вторым ограничением стали новые импортные квоты ЕС, действующие с 1 июля. По данным материала, доступный для украинских производителей объем оказался примерно на 60% ниже фактического экспорта стали в Европу в 2025 году. После введения новых квот производство стали в Украине сократилось более чем на 21%, а металлопроката – примерно на 30%.

В "Метинвесте" отмечают, что украинские производители оказались между двумя ограничениями: квоты сокращают возможности экспорта готовой стальной продукции, а CBAM ухудшает конкурентоспособность альтернативной продукции, в частности чугуна. Учитывая стоимость возобновления производства на поврежденных российскими обстрелами крупнейших металлургических комбинатах, без уступок со стороны Евросоюза это восстановление предприятий будет нецелесообразным, говорят металлурги.

Отдельной проблемой остается необходимость декарбонизации. По оценке компании, для перехода украинской металлургии на низкоуглеродное производство необходимо около $12 млрд инвестиций в течение 20–25 лет. Речь идет о масштабной трансформации – от доменных печей к электродуговому производству, что поможет снизить средние выбросы CO2 примерно с 2,4 тонны до 0,6 тонны на тонну стали. Однако реализовать такие инвестиции во время войны без страхования военных рисков и долгосрочного финансирования сложно.

Согласно прогнозу GMK Center, сделанному ещё до августовских ударов по предприятиям, производство стали в Украине в 2026 году могло сократиться до 6,5 млн тонн. В то же время в "Метинвесте" оценивают потери только от новых квот ЕС примерно в $1 млрд экспортной выручки и более 17 млрд грн поступлений в бюджеты всех уровней.

В долгосрочной перспективе последствия могут быть значительно более серьезными: по словам Каленкова, если действующие ограничения сохранятся, украинская металлургия может сократиться как минимум вдвое, а потери ВВП Украины, с учётом мультипликативного эффекта для поставщиков и смежных отраслей, могут превысить 6% ВВП.

В отрасли считают, что Украине следует использовать осень для нового раунда переговоров с ЕС. Действующий режим квот действует до 1 января 2027 года, поэтому условия доступа украинской стали на европейский рынок еще можно пересмотреть. Среди возможных решений – увеличение квот как минимум до фактических объемов экспорта предыдущих лет и применение к Украине специального режима в рамках CBAM.

Также существует компромиссный механизм: разрешить украинским предприятиям во время войны и в течение семи лет после её завершения направлять средства, уплаченные в рамках CBAM, на приобретение европейского оборудования и технологий для декарбонизации собственного производства.