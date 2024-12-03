Пострадавшие от ракетных обстрелов в Запорожье получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В ноябре энергетики компании ДТЭК вернули свет почти одному миллиону семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

Враг усилил обстрелы энергоинфраструктуры страны в ноябре. Линии и оборудование разрушались из-за прилетов ракет или дронов. В регионах, приближенных к боевым действиям, энергосистема также страдала от вражеских артиллерийских обстрелов и авиаударов. Больше всего – на Одесщине, которая подверглась наиболее разрушительным атакам. В прошлом месяце энергетикам удалось вернуть свет в дома 701,7 тысячи семей жителей Одесщины.

В последний месяц осени враг продолжил атаковать и Днепропетровщину, особенно страдал юг области, приближенный к зоне боевых действий. Здесь в ноябре энергетики смогли возобновить электроснабжение для 192,1 тыс. семей.

В Донецкой области, которая остается ареной самых тяжелых боевых действий, в ноябре энергетикам удалось вернуть электричество в доме 75,5 тысяч семей. Ремонтные бригады ежедневно продолжают восстанавливать сети в прифронтовом регионе – только позволяя безопасность и военные.

В тот же период энергетики ДТЭК вернули свет в дома 4,8 тысяч семей жителей Киевщины, дома которых были обесточены в результате очередных вражеских атак.

В прошлом месяце от вражеских обстрелов пострадал и Киев, в результате чего были повреждены электросети и оборудование. Энергетики оперативно заживили дома 1,1 тысячи семей, обесточенных из-за вражеских атак.

В ноябре враг продолжал атаки на энергоинфраструктуру страны. Однако энергетики Украины совместными усилиями продолжают снабжать жителей электроэнергией. Наша задача – максимально, насколько возможно в условиях регулярных обстрелов, обеспечить жителей и критическую инфраструктуру светом", – отметила Алина Бондаренко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Недавно энергетики ДТЭК трижды попадали под обстрелы в Днепропетровской области во время выполнения работ.