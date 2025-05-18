Последствия политики Трампа: в США увольняются тысячи опытных госслужащих – WP

Администрация президента США Дональда Трампа начала масштабную реструктуризацию федерального правительства, что вызвало значительный отток профессиональных кадров из госучреждений. Тысячи госслужащих покидают должности – кто-то из-за страха массовых сокращений, другие - соглашаются на досрочное увольнение с финансовой компенсацией.

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Об этом сообщает The Washington Post. В публикации отмечается, что массовые увольнения уже повлияли на работу ключевых ведомств, в частности сферы здравоохранения, транспорта и финансов.

По данным издания, тысячи госслужащих покидают работу из-за страха перед массовыми сокращениями, а также из-за предложений досрочного выхода на пенсию или добровольного увольнения.

Этот процесс координирует Департамент правительственной эффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск. Его команда внедряет политику сокращения расходов, предусматривающую ликвидацию целых подразделений и массовое увольнение работников с большим опытом работы.

Только в январе более 75 тыс работников согласились на досрочное увольнение с компенсацией, которая должна быть выплачена до сентября.

Весенняя волна сокращений может затронуть еще сотни тысяч служащих – преимущественно тех, кто имеет длительный стаж или предпенсионный возраст.

Среди наиболее пострадавших учреждений – Национальные институты здоровья, Федеральное авиационное управление, Министерство транспорта, Министерство финансов, а также службы безопасности дорожного движения и жилищного строительства.

В этих ведомствах уже наблюдаются проблемы: задержки в выплатах, нарушения в функционировании систем безопасности, снижение качества обслуживания.

Эксперты предупреждают, что такая реформа может подорвать эффективность государственного управления и сказаться на доступе граждан к базовым услугам.

Еще 2 апреля стало известно, что в США начались массовые увольнения сотрудников учреждений здравоохранения. Администрация Дональда Трампа сократила около 10 000 работников таких ключевых агентств, как FDA, CDC и Национальные институты здравоохранения (NIH).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп приказал более чем в 30 раз сократить штат Агентства по международному развитию (USAID), а впоследствии Департамент по вопросам эффективности правительства (DOGE) в одностороннем порядке закрыл агентство.

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