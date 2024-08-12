После добровольной оплаты Parimatch 1,07 млрд то же должны сделать другие операторы, – Лямец

Несмотря на то, что игровой оператор "Париматч" из-за наложенных санкций больше года не работает на украинском рынке, компания добровольно согласилась уплатить доначисленные налоги в размере 1,07 млрд грн. И это может стать прецедентом для других игровых операторов, обычно избегающих уплаты доначисления налогов.

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Об этом на своей странице Facebook пишет известный журналист, бывший редактор "Экономической правды" Сергей Лямец.

"Налоговики всегда умели найти повод для доначисления. Особенно в Украине, особенно в игорном бизнесе. Тем более когда бюджету Украины до конца года дополнительно нужны средства. Налоговые штрафы всегда являлись инструментом наполнения бюджета, а теперь это превратилось в необходимость. Если копать даже глубже, то я оценил бы миллиард с другого ракурса. Миллиард гривен – это $24 миллиона. За эти деньги в Украине можно сделать многое", – считает Лямец.

По его словам, Париматч проявила уважение к закону и обществу, добровольно уплатив крупную сумму доначисления налогов.

"Париматч well done. Компания согласилась заплатить, несмотря на то, что она уже больше года не работает на рынке. Я откровенно впервые слышу, чтобы компания пошла на уступки легально оплатив такую большую сумму вместо обычных для таких случаев действий, как бегство от следствия, затягивание процесса на годы и т.д. Это своего рода уважение к закону и обществу. А что другие участники рынка? Налоги доначислили всем, и где же все остальные легальные игроки? Уплатил доначисление только Parimatch", - отмечает журналист.

По мнению Сергея Лямца, это реальный пример для государства, как получить средства, необходимые для покрытия дефицита бюджета – для этого нужно добиться, чтобы теневые операторы игрового рынка тоже уплатили в бюджет миллиарды недоначисленных налогов.

"Так что ждем новых громких дел, новых успехов БЭБ и Офиса генпрокурора", - подчеркивает журналист.

По его мнению, тот факт, что компания уплатила более миллиарда доначисленных налогов, может свидетельствовать о возможном возврате "Париматч" на украинский рынок. Но перед этим нужно разобраться с причинами наложенных на компанию санкций, ведь они так и не были обнародованы. После вынужденного выхода с рынка "Париматч" в Украине начали работать операторы российского происхождения или имеющие российских владельцев и уплачивающие налоги в неполном объеме.