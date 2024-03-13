Поляки 13 марта блокируют 5 направлений: более 1100 грузовиков ожидают въезда в Украину

По состоянию на утро 13 марта продолжается блокировка дороги в направлении 5 пунктов пропуска. Речь идет о "Дорогуск-Ягодин", "Зосин-Устилуг", "Долгобычув-Угринов", "Хребене-Рава-Руська", "Медика-Шегини".

На границе на въезд в Украину ожидают 1150 грузовиков. Об этом в эфире "Суспільне. Студія" рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко.

Также есть очередь напротив пункта пропуска "Корчева-Краковец" — это около 500 грузовых автомобилей. "По направлению пункта пропуска "Краковец" движение происходит интенсивное, ведь в настоящее время польские фермеры не блокируют это направление", – сказал Демченко.

Он добавил, что польские фермеры вообще не пропускают грузовики на выезд из Украины в пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Шегини-Медика" и "Угринов-Долгобычев". За минувшие сутки, 12 марта, на этих направлениях ни один грузовик не пересек границу в сторону Польши.

"До вечера, 12 марта, также не пропускали грузовики по направлению пункта пропуска "Устилуг", следующих из Украины в Польшу. Около 19:00 вчера (12 марта – Ред.) они возобновили возможность проезда для грузовиков на этом направлении, но пропускали по несколько грузовиков в час, а 13 марта с 08:00 они снова заблокировали возможность проезда через "Устилуг" из Украины в Польшу", – подчеркнул Демченко.

Также, по его словам, за сутки 12 марта через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" в сторону Украины проехало 100 грузовиков, а через "Шегини-Медику" - 20.

При этом уже с сегодняшнего дня поляки планируют расширить блокаду. Фермеры возобновят блокировку пункта пропуска "Корчева-Краковец", в результате чего забастовка снова коснется всех грузовых пунктов пропуска.

Также на всех дорогах к украинской границе в Польше, где протестуют фермеры, от 13 марта польская полиция усилит охрану.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Туск 9 марта провел встречу с польскими фермерами, которые устроили протесты, в пределах которых заблокировали границы с Украиной. Никаких соглашений не достигли, поэтому блокада будет продолжаться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!