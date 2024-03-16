Покупать доллары невыгодно: сколько можно было заработать, если 10 лет назад на $1000 купили золото, валюту или биткоины

В Украине 10 лет назад тысяча долларов стоила всего 10100 грн. Если бы эти средства в марте 2014-го потратить на покупку золота, можно было приобрести 0,77 унции золота. А в марте 2024 года такое количество золота можно продать уже за 64 440 грн. То есть сумма выросла бы примерно в 6,4 раза.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Так, стоимость банковского золота (за унцию) выросла за 10 лет с 12 991 до 83 689 грн. Рост этого актива происходит по всему миру.

При этом при покупке долларов за 10 лет стоимость актива в гривне выросла бы с 10 100 до 38 600 грн. Это тоже внушительная сумма, однако это в 1,66 раза меньше, чем можно было заработать за счет покупки долларов.

Лидером среди средств для инвестирования стал биткоин. Еще десять лет назад он стоил всего 628,8 долларов за монету. То есть, на тысячу долларов можно было купить 1,59 монеты. В марте 2024 года их можно продать уже за 109 993 долларов или 4,2 млн грн. То есть если 10 лет назад украинец потратил на биткоин тысячу долларов, сейчас он является гривневым миллионером.

Еще одним способом для инвестиций есть покупка недвижимости. Однако для того, чтобы инвестировать в квартиру, одной тысячи долларов было бы мало. Цены на квартиры за десять лет в долларах изменились незначительно. Так, в Киеве в марте 2014-го в среднем квадратный метр в Киеве стоил 1,81 тыс. долларов, а сейчас – около 2 тыс. долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в частности, долларов. Причем покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

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