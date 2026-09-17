Пограничный пункт пропуска на границе с Молдовой остановил работу: что произошло

В пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" на границе Украины и Молдовы временно приостановлены операции по пропуску. Причина – технические неисправности на молдавской стороне.

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Об этом сообщили украинские пограничники со ссылкой на молдавских коллег. По состоянию на середину дня 17 сентября оформление лиц и транспортных средств через пункт пропуска не проводится.

Гражданам, планирующим пересечь границу, рекомендуется выбрать другой пункт пропуска, чтобы избежать задержек в пути. О возобновлении пропускных операций пограничники обещают сообщить дополнительно.

Среди альтернативных пунктов пропуска на украинско-молдавской границе – "Отач – Могилев-Подольский", "Джурджулешти – Рени", "Крива – Мамалига" и другие КПП. Ситуация с очередями может меняться в течение дня.

Пункт пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" расположен на одном из ключевых маршрутов между Украиной и Молдовой. Район Маяков уже подвергался ударам по транспортной инфраструктуре: в конце 2025 года был разрушен мост на трассе Одесса – Рени, после чего вместо него обустроили понтонную переправу. В 2026 году это направление остается важным для движения на юг Одесской области и к границе с Молдовой.

Польша изменит условия пропуска через пограничный пункт "Шегини – Медика"

Украинцев, планирующих выезжать в Европейский Союз на автобусах, предупредили об изменении ситуации на границе с Польшей. Так, из-за масштабных ремонтных работ автобусы, следующие к пункту пропуска "Шегини – Медика", будут перенаправлены на другие пограничные переходы.

Ремонтные работы продлятся с 20 сентября 2026 года по ноябрь 2027 года. Чтобы обеспечить бесперебойное выполнение пассажирских рейсов, автобусный поток перенаправят на такие ПП:

"Смильница – Кросценко";

"Нижанковичи – Мальховице";

"Краковец – Корчова".

Как сообщал OBOZ.UA, также на фоне российских атак на поезда и грузовики в Украине вблизи польской границы премьер-министр Польши Дональд Туск решил изменить правила пересечения границы – чтобы движение через пропускные пункты ускорилось и возле них не скапливались автомобили. Это должно обезопасить как самих путешественников, так и сотрудников таможни и пограничников от будущих атак.

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