Подорвет доверие инвесторов и навредит малым производителям: эксперты объяснили последствия запрета на экспорт рапса и сои

В Украине хотят ограничить экспорт рапса и сои, чтобы загрузить внутренние мощности. Однако аграрии отмечают: на фоне общего сокращения экспорта такие инициативы вредят производителям сырья и экономике в целом, пишет издание УНИАН.

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Накануне министр агрополитики Виталий Коваль вышел с инициативой уменьшить экспорт сырья рапса и сои, чтобы увеличить их переработку. Он заявил, что сегодня мощности переработки зерновых в Украине составляют 22 миллиона тонн при загруженности лишь 65%. "Мы до сих пор экспортируем сою и рапс как сырье. В то время как 95% подсолнечника уже перерабатываем внутри страны. Если удалось с подсолнечником – удастся и с другими культурами", – сказал министр во время конференции Grain Ukraine.

С инициативой запретить вывоз 50% урожая рапса из страны, чтобы увеличить загрузку украинских перерабатывающих мощностей, выступил также генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук. А директор по развитию масличного бизнеса "Дельта Вилмар Украина" Шамиль Хакиров считает необходимым ввести на экспорт рапса дополнительную пошлину и/или квоты на экспорт хотя бы на часть года, поскольку сейчас переработчики "конкурируют с экспортерами" и не получают достаточного объема сырья.

"Однако ни один из сторонников ограничений не говорит о том, что будет в случае, если экспортные возможности будут потеряны, а перерабатывающие способности так и не появятся из-за нежелания инвесторов увеличивать эти мощности, отсутствия готовых к работе предприятий или по другим причинам", – пишет издание.

Журналисты добавляют, что заявления о необходимости ограничить экспорт определенных культур делаются на фоне данных об и без того существенном сокращении объемов экспорта зерновых из Украины: с начала 2024-2025 маркетингового года по состоянию на 2 июня продано за границу 38,3 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 22% ниже соответствующего показателя прошлого года, в этом году прогнозируется снижение урожая на 10% из-за сложных погодных условий, пересева части площадей, сокращения посевов отдельных культур. Кроме того, 5 июня заканчивается действие соглашения об отмене пошлин и квот на экспорт в ЕС, а восстановление таких или хотя бы похожих условий – под большим вопросом.

Представители производителей негативно относятся к инициативам по ухудшению и без того несладких условий их труда. "Производители масличных культур – это десятки тысяч аграриев по всей Украине, и они категорически против любых ограничений. Переработчики сами признают: заводов у нас достаточно, строить новые не нужно. То есть речь не о развитии инфраструктуры, а о попытке искусственно создать условия, при которых переработчики просто будут больше зарабатывать. А почему не производители? Ограничить экспорт – это забрать деньги у аграриев и отдать их переработчикам", – говорит заместитель председателя ВАР Михаил Соколов.

В ассоциации призвали государство "не вмешиваться в рынок и не создавать преференций для одной категории бизнеса за счет другой".

По данным издания, кроме рапса, в кулуарах Минагрополитики и в профильных ассоциациях активно обсуждается введение пошлин или ограничение экспорта сои. Ведь на этом рынке существует та же "проблема" с загруженностью заводов: только 65% мощностей работали, остальные – простаивали. Со ссылкой на экспертов, авторы отмечают, что сокращение или ограничение экспорта сои приведет к потере доли внешних рынков и снижению доходов производителей из-за демпинга со стороны переработчиков (отсутствие рыночного ценообразования заставит снижать цены). А поскольку речь идет не только о крупном, но и о среднем и малом бизнесе, то это может привести к существенным финансовым трудностям, а иногда даже невозможности закупить посевной материал и удобрения в новом сезоне. Это может также стимулировать их к переориентации на другие культуры.

"Следовательно, вместо увеличения производства можно ожидать сокращения посевных площадей под этими культурами. Что, в свою очередь, может привести к значительному падению стоимости земли и, соответственно, снижению ее рыночной капитализации.И как следствие – уменьшение арендной платы на землю, уменьшение социальной поддержки сельских территорий, сокращение рабочих мест. Это в конечном итоге будет иметь негативное влияние на инвестиционный профиль Украины. Ко всему новые прецеденты непредсказуемого (да еще и в разгар сезона сбора урожая) вмешательства государства в экспортную политику противоречат заявлениям об инвестиционной привлекательности страны и создании условий для привлечения внешних ресурсов, в том числе и для строительства дополнительных перерабатывающих мощностей. И это не говоря уже о возможной тенизации торговли, которая процветает в условиях запретов, или потере налоговых и валютных поступлений", – резюмирует издание.